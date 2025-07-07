28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مستقبل نتنياهو في مهب الريح.. الجيش الإسرائيلي يستدعي الحريديم
Lebanon 24
07-07-2025
|
01:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش
الإسرائيلي
، الأحد، أنه سيتم إرسال آلاف استدعاءات التجنيد إلى اليهود الحريديم المتشددين دينيا الذين كانوا معفيين من الخدمة العسكرية، في خطوة تهدد مستقبل الائتلاف الحاكم بزعامة
بنيامين نتنياهو
.
Advertisement
وقال الجيش في بيان إنه "سيبدأ هذا الأسبوع بإرسال الاستدعاءات لاستكمال إجراءات التجنيد للمتشددين دينيا الذين لم تعد صفتهم كطلاب في المدارس
الدينية
صالحة بعد انتهاء العمل بالقانون".
ويشكل تجنيد اليهود المتشددين قضية حساسة بالنسبة لحكومة
نتنياهو
.
تشكلت الحكومة في كانون الاول 2022، وعمادها تحالف بين حزب رئيس الوزراء الليكود (يمين)، وأحزاب يمينية متطرفة ودينية يهودية متشددة عازمة على الحفاظ على الإعفاء الذي يرفضه المجتمع الإسرائيلي بشكل متزايد بعد 22 شهرا من بدء الحرب في غزة مع حركة
حماس
.
وبموجب ترتيب يعود إلى إنشاء دولة
إسرائيل
عام 1948، تمتع الرجال من الحريديم بإعفاء من الخدمة العسكرية بحكم الأمر الواقع لعقود من الزمن، بشرط أن يكرسوا أنفسهم لدراسة النصوص المقدسة
اليهودية
في المدارس الدينية.
وقد طعنت
المحكمة العليا
في هذا الإعفاء في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما أجبر الحكومات المتعاقبة على تمرير ترتيبات تشريعية موقتة لإرضاء المتشددين دينيا لضمان دعمهم في الكنيست.
لكن منذ يونيو 2024، تتعرض الحكومة إلى ضغوط من المحاكم للمضي قدما في تجنيد اليهود المتشددين في غياب قانون يضمن إعفاءهم.
وأضاف بيان الجيش أنه "سيتم إرسال الاستدعاءات على دفعات خلال شهر
تموز
، حتى يتم الوصول إلى إجمالي 54 ألف أمر استدعاء".
وأكد النص أن "الجيش سيواصل جهوده لتوسيع نطاق تجنيد أفراد المجتمع من المتشددين دينيا، مع ضمان توفير أفضل الظروف للحفاظ على أسلوب حياتهم الخاص".
يشكل الحريديم 14 بالمئة من سكان إسرائيل اليهود، أي نحو 1.3 مليون نسمة، وبينهم 66 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية.
في حين يرى بعض الحاخامات المتشددين أن دراسة نصوص التوراة تحمي البلاد بقدر ما يحميها الجيش، يخشى آخرون أن يتوقف المجندون الشباب الحريديم عن ممارسة شعائر الدين.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: سيتم إرسال استدعاء لـ54 ألف من الحريديم خلال شهر تموز
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سيتم إرسال استدعاء لـ54 ألف من الحريديم خلال شهر تموز
07/07/2025 09:37:05
07/07/2025 09:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بين مناورة حماس وتصعيد إسرائيل.. خطة ويتكوف في مهب الريح
Lebanon 24
بين مناورة حماس وتصعيد إسرائيل.. خطة ويتكوف في مهب الريح
07/07/2025 09:37:05
07/07/2025 09:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريديم يعلنون رفضهم القاطع للخدمة في الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
الحريديم يعلنون رفضهم القاطع للخدمة في الجيش الإسرائيلي
07/07/2025 09:37:05
07/07/2025 09:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على المنطقة الواقعة بين سجد والريحان
Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على المنطقة الواقعة بين سجد والريحان
07/07/2025 09:37:05
07/07/2025 09:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عراقجي: الدعم الغربي يشجع على استمرار جرائم اسرائيل
Lebanon 24
عراقجي: الدعم الغربي يشجع على استمرار جرائم اسرائيل
02:22 | 2025-07-07
07/07/2025 02:22:27
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم الأربعاء.. طبيب بايدن سيمثل أمام اللجنة للإدلاء بشهادته
Lebanon 24
يوم الأربعاء.. طبيب بايدن سيمثل أمام اللجنة للإدلاء بشهادته
02:05 | 2025-07-07
07/07/2025 02:05:54
Lebanon 24
Lebanon 24
كل من منصته.. مواجهة إلكترونية مشتعلة بين ترامب وماسك
Lebanon 24
كل من منصته.. مواجهة إلكترونية مشتعلة بين ترامب وماسك
01:56 | 2025-07-07
07/07/2025 01:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
دول بريكس تنتقد الرسوم الجمركية.. وترامب يتوعدها بـ10% إضافية
Lebanon 24
دول بريكس تنتقد الرسوم الجمركية.. وترامب يتوعدها بـ10% إضافية
01:47 | 2025-07-07
07/07/2025 01:47:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط تصعيد خطير.. سجن جلبوع يتحول إلى "غوانتنامو إسرائيلي"
Lebanon 24
وسط تصعيد خطير.. سجن جلبوع يتحول إلى "غوانتنامو إسرائيلي"
01:19 | 2025-07-07
07/07/2025 01:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اعتباراً من الغد ولمدة 10 أيام.. المرور من هذا الطريق ممنوع
Lebanon 24
اعتباراً من الغد ولمدة 10 أيام.. المرور من هذا الطريق ممنوع
09:08 | 2025-07-06
06/07/2025 09:08:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
Lebanon 24
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
13:58 | 2025-07-06
06/07/2025 01:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ مباشر... الصواريخ الإيرانية أصابت 5 قواعد عسكرية إسرائيليّة مهمّة
Lebanon 24
قصفٌ مباشر... الصواريخ الإيرانية أصابت 5 قواعد عسكرية إسرائيليّة مهمّة
06:00 | 2025-07-06
06/07/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مراكز أمنية داخل بيروت.. من المسؤول عنها؟
Lebanon 24
مراكز أمنية داخل بيروت.. من المسؤول عنها؟
02:45 | 2025-07-06
06/07/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الظهور المسّلح في بيروت... رسالة إلى الداخل
Lebanon 24
الظهور المسّلح في بيروت... رسالة إلى الداخل
09:00 | 2025-07-06
06/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:22 | 2025-07-07
عراقجي: الدعم الغربي يشجع على استمرار جرائم اسرائيل
02:05 | 2025-07-07
يوم الأربعاء.. طبيب بايدن سيمثل أمام اللجنة للإدلاء بشهادته
01:56 | 2025-07-07
كل من منصته.. مواجهة إلكترونية مشتعلة بين ترامب وماسك
01:47 | 2025-07-07
دول بريكس تنتقد الرسوم الجمركية.. وترامب يتوعدها بـ10% إضافية
01:19 | 2025-07-07
وسط تصعيد خطير.. سجن جلبوع يتحول إلى "غوانتنامو إسرائيلي"
01:14 | 2025-07-07
خلال الليل.. الدفاعات الروسية تسقط 91 مسيّرة أوكرانية
فيديو
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
23:37 | 2025-07-06
07/07/2025 09:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
07/07/2025 09:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
07/07/2025 09:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24