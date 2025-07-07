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عربي-دولي
كل من منصته.. مواجهة إلكترونية مشتعلة بين ترامب وماسك
Lebanon 24
07-07-2025
|
01:56
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تسير العلاقة بين الرئيس الأميركي،
دونالد ترامب
، والملياردير
إيلون ماسك
من سيئ إلى أسوأ. وقد سخر
ترامب
مؤخراً من إعلان
ماسك
إنشاء حزب سياسي جديد، ووصف الفكرة بأنها سخيفة وتزيد من الفوضى.
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وواصل ترامب هجماته من خلال منصته "تروث سوشيال"، فيما رد ماسك على منصته "إكس".
واشتعلت التصريحات النارية بين ترامب وماسك فيما يشبه مسلسلاً لا تنتهي أجزاؤه. فمن شراكة في الإدارة إلى تراشق منشورات في ساحة فضائية مفتوحة.
واستمرت وتيرة التصريحات النارية بعد إعلان ماسك تأسيس حزب سياسي جديد، وهو إعلان بدا أنه استفز ترامب بعد
يوم واحد
فقط من تمرير إدارته مشروع إنفاق ضخم في
الكونغرس
.
وقال ترامب إن ماسك انحرف عن مساره تماما وتحول إلى كارثة. وبمجرد إعلان ماسك عما سمّاه "حزب أميركا"، سارع ترامب وكتب على "تروث سوشيال" أنه حزين على رؤية ماسك ينحرف عن مساره.. عدا عن أنه تحول إلى كارثة حقيقية في الأسابيع الخمسة الماضية. وكتب قائلا: "أفكارك سخيفة!".
ولم يكتفِ ترامب بذلك، بل قالها بلسانه ساخرا، إن "فكرة الحزب الثالث سخيفة ومربكة، ونظام أميركا لا يتسع لحزب آخر".
ولم تنتهِ المعركة عند هذا الحد، بل حان دور ماسك لصد هجوم ترامب، حيث رد على إمكانية دعم حزبه الجديد لمرشح رئاسي في انتخابات 2028، مؤكداً أن "كل شيء ممكن!.. وليس مستبعدًا، لكن التركيز يجب أن ينصب على مجلسي النواب والشيوخ".
وفي منشور آخر، أيّد ماسك بنسبة 100% منشورا قال إن قلق الملياردير الأميركي الحقيقي هو من إضافة 5 تريليونات دولار إلى الدين
الفيدرالي
وليس من تفويض السيارات الكهربائية الذي تحدث عنه ترامب.
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