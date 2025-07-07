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يوم الأربعاء.. طبيب بايدن سيمثل أمام اللجنة للإدلاء بشهادته

Lebanon 24
07-07-2025 | 02:05
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أعلن النائب الجمهوري، جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب، أن طبيب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن سيمثل أمام اللجنة يوم الأربعاء المقبل للإدلاء بشهادته، وذلك بعد رفض سابق دفع الكونغرس إلى إصدار أمر استدعاء بحقه.
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ويأتي هذا التطور في إطار تحقيق موسع تجريه اللجنة بشأن ما تصفه بـ "تدهور" في صحة بايدن أثناء رئاسته.
 
وفي تصريحات لبرنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" على قناة "فوكس نيوز" Fox News، أوضح كومر أن اللجنة لديها "العديد من الأسئلة" للدكتور كيفن أوكونور، تتعلق بـ"التقارير الصحية التي يقدمها للشعب الأميركي عن جو بايدن".

وعبّر كومر عن تشككه في دقة هذه التقارير قائلاً: "لا أعتقد أن أحداً في أميركا.. يعتقد أن صحة بايدن قريبة من صحة الدكتور أوكونور التي ينشرها باستمرار".
 
 
 
 
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