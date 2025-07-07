يوم الأربعاء.. طبيب بايدن سيمثل أمام اللجنة للإدلاء بشهادته

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ويأتي هذا التطور في إطار تحقيق موسع تجريه اللجنة بشأن ما تصفه بـ "تدهور" في صحة أثناء رئاسته. أعلن النائب ، ، رئيس والمساءلة بمجلس النواب، أن طبيب الرئيس الأميركي السابق سيمثل أمام اللجنة يوم الأربعاء المقبل للإدلاء بشهادته، وذلك بعد رفض سابق دفع إلى إصدار أمر استدعاء بحقه.ويأتي هذا التطور في إطار تحقيق موسع تجريه اللجنة بشأن ما تصفه بـ "تدهور" في صحة أثناء رئاسته.

وفي تصريحات لبرنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" على قناة " " Fox News، أوضح كومر أن اللجنة لديها "العديد من الأسئلة" للدكتور ، تتعلق بـ"التقارير الصحية التي يقدمها للشعب الأميركي عن جو بايدن".



وعبّر كومر عن تشككه في دقة هذه التقارير قائلاً: "لا أعتقد أن أحداً في أميركا.. يعتقد أن صحة بايدن قريبة من صحة الدكتور أوكونور التي ينشرها باستمرار".