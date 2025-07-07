عراقجي: الدعم الغربي يشجع على استمرار جرائم اسرائيل

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اعتبر عباس عراقجي، أمس الأحد، أن استمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية في ، إلى جانب اعتداءاتها المتكررة في المنطقة، دون أي مساءلة، بأنه يشكل تهديدًا مباشرًا على القانون الدولي برمّته.جاء ذلك في كلمة ألقاها عراقجي خلال مشاركته في قمة قادة مجموعة “بريكس” التي عُقدت بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.وشدد الوزير الإيراني على أن الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد بلاده تمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق .وأضاف أن تتعرض دولة غير نووية لهجوم من نظامين يمتلكان أسلحة نووية هو أمر كارثي ومثير للقلق. لا يوجد أي مبدأ قانوني يبرر استهداف المنشآت النووية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعد هذه الهجمات محظورة وفق القانوني الدولي.وأشار عراقجي إلى أن الشعب الإيراني، بفضل موقفه الحازم، وردّ القوات المسلحة ، تمكّنا من إحباط هذه الهجمات، مضيفًا: “سندافع بكل ما أوتينا من قوة لمواجهة أي اعتداء مستقبلي.”واعتبر الوزير أن إسرائيل هي المصدر لانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة، منتقدًا الدول الغربية على مواصلتها تقديم الدعم لتل أبيب رغم الجرائم المتواصلة بحق المدنيين.كما أعرب عراقجي عن أسفه لعجز ، منذ عامين، عن اتخاذ خطوات فاعلة لإنهاء الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ووقف لأراضٍ في كلّ من وسوريا.ودعا عراقجي إلى تحميل كل من إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية عن انتهاكاتهما الجسيمة للقانون الدولي، قائلاً: “على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لإنهاء إفلات الكيان الصهيوني من العقاب، ومحاسبة هذا الكيان إلى جانب على الجرائم والانتهاكات التي ارتكباها”.وشدد الوزير على أن تداعيات هذا “العدوان” لن تبقى محصورة في دولة بعينها، بل ستطال المنطقة بأسرها وربما خارجها.وأضاف: “لكن الأخطر من ذلك، أن نظام القانون الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة سيتعرض للضعف والتهميش، ليحلّ مكانه منطق الفوضى”.وفي ختام كلمته، أعرب الوزير الإيراني عن شكره للدول الأعضاء في مجموعة “بريكس” على مواقفها الداعمة لإيران في مواجهة الهجمات والأمريكية.