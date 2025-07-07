30
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
20
o
بشري
30
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عقب الفياضانات.. رجال الإنقاذ يبحثون عن أمل في تكساس
Lebanon 24
07-07-2025
|
02:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
قامت العائلات، الأحد، بالبحث بين الركام المغمور بالمياه ودخلت الأكواخ الفارغة في مخيم كامب ميستيك، وهو مخيم صيفي للفتيات فقط دمرته فيضانات مفاجئة جرفت المنازل من أساساتها وقتلت 82 شخصا على الأقل في وسط
تكساس
.
Advertisement
وواصل رجال الإنقاذ خلال تنقلهم في التضاريس الصعبة والمياه المرتفعة والثعابين، بما في ذلك الأفاعي المائية السامة بحثهم اليائس عن المفقودين، بمن فيهم 10 فتيات ومستشارة من المخيم.
ولأول مرة منذ أن اجتاحت العواصف ولاية تكساس، قال الحاكم
غريغ أبوت
إن هناك 41 شخصا من المؤكد أنهم في عداد المفقودين في جميع أنحاء الولاية، وقد يكون هناك المزيد من المفقودين.
وفي مقاطعة كير، التي تضم مخيم كامب ميستيك ومخيمات شبابية أخرى في منطقة تكساس هيل كونتري، عثر رجال البحث على جثث 68 شخصا، من بينهم 28 طفلا، حسبما قال المأمور لاري ليثا بعد الظهر.
وتعهد ليثا بمواصلة البحث حتى "يتم العثور على الجميع" من الفيضانات المفاجئة التي وقعت يوم الجمعة.
وتم الإبلاغ عن 10 وفيات أخرى في مقاطعات
ترافيس
، بورنيت، كيندال، توم
غرين
، وويليامسون، وفقا للمسؤولين المحليين.
وقال الكولونيل
فريمان
مارتن من
إدارة السلامة العامة
في تكساس إن عدد الوفيات من المؤكد أن يرتفع خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحذر الحاكم من أن زخات إضافية من الأمطار الغزيرة التي قد تستمر حتى الثلاثاء قد تؤدي إلى المزيد من الفيضانات التي تهدد الحياة، خاصة في الأماكن المشبعة بالفعل.
وأثناء حديثه في
مؤتمر صحفي
في
أوستن
، أضاءت تنبيهات الطوارئ بالهواتف المحمولة في مقاطعة كير محذرة من "حدوث فيضانات نهرية مؤكدة جدا"، وحث مكبر صوت بالقرب من مخيم كامب ميستيك الناس على المغادرة. ولكن بعد دقائق، قال المسؤولون في الموقع إنه لا يوجد خطر.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: تكساس تغرق.. وفرق الإنقاذ تبحث عن ناجين وسط دمار الفيضانات
Lebanon 24
بالفيديو: تكساس تغرق.. وفرق الإنقاذ تبحث عن ناجين وسط دمار الفيضانات
07/07/2025 12:33:01
07/07/2025 12:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: فرق الإنقاذ وجنود الجبهة الداخلية يباشرون عمليات التمشيط بحثا عن مصابين في بئر السبع
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: فرق الإنقاذ وجنود الجبهة الداخلية يباشرون عمليات التمشيط بحثا عن مصابين في بئر السبع
07/07/2025 12:33:01
07/07/2025 12:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جهاز الإطفاء والإنقاذ في إسرائيل: يتعامل رجال الإطفاء مع عدة مواقع نتيجة إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل
Lebanon 24
جهاز الإطفاء والإنقاذ في إسرائيل: يتعامل رجال الإطفاء مع عدة مواقع نتيجة إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل
07/07/2025 12:33:01
07/07/2025 12:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تسنيم: عراقجي ووزير الخارجية الفرنسي بحثا هاتفيا آخر التطورات عقب العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران
Lebanon 24
تسنيم: عراقجي ووزير الخارجية الفرنسي بحثا هاتفيا آخر التطورات عقب العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران
07/07/2025 12:33:01
07/07/2025 12:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير لـ"The Hill": خطأ استراتيجي للولايات المتحدة في اتفاقها مع إيران
Lebanon 24
تقرير لـ"The Hill": خطأ استراتيجي للولايات المتحدة في اتفاقها مع إيران
05:30 | 2025-07-07
07/07/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء "معركة التحرير الكبرى" في السودان بقيادة البرهان
Lebanon 24
بدء "معركة التحرير الكبرى" في السودان بقيادة البرهان
05:05 | 2025-07-07
07/07/2025 05:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثي تؤكد استمرار الرد على إسرائيل ودعم المعركة في غزة
Lebanon 24
الحوثي تؤكد استمرار الرد على إسرائيل ودعم المعركة في غزة
04:50 | 2025-07-07
07/07/2025 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في شمال الهند.. مصرع أكثر من 70 شخصا جراء فيضانات وانهيارات أرضية
Lebanon 24
في شمال الهند.. مصرع أكثر من 70 شخصا جراء فيضانات وانهيارات أرضية
04:49 | 2025-07-07
07/07/2025 04:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب مؤيد للأكراد في تركيا يعتزم لقاء أردوغان
Lebanon 24
حزب مؤيد للأكراد في تركيا يعتزم لقاء أردوغان
04:45 | 2025-07-07
07/07/2025 04:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اعتباراً من الغد ولمدة 10 أيام.. المرور من هذا الطريق ممنوع
Lebanon 24
اعتباراً من الغد ولمدة 10 أيام.. المرور من هذا الطريق ممنوع
09:08 | 2025-07-06
06/07/2025 09:08:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
Lebanon 24
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
13:58 | 2025-07-06
06/07/2025 01:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارات الحرب تسبق الرد: واشنطن تتشدد و"الحزب" في تأهب
Lebanon 24
إشارات الحرب تسبق الرد: واشنطن تتشدد و"الحزب" في تأهب
03:00 | 2025-07-07
07/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ مباشر... الصواريخ الإيرانية أصابت 5 قواعد عسكرية إسرائيليّة مهمّة
Lebanon 24
قصفٌ مباشر... الصواريخ الإيرانية أصابت 5 قواعد عسكرية إسرائيليّة مهمّة
06:00 | 2025-07-06
06/07/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الظهور المسّلح في بيروت... رسالة إلى الداخل
Lebanon 24
الظهور المسّلح في بيروت... رسالة إلى الداخل
09:00 | 2025-07-06
06/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2025-07-07
تقرير لـ"The Hill": خطأ استراتيجي للولايات المتحدة في اتفاقها مع إيران
05:05 | 2025-07-07
بدء "معركة التحرير الكبرى" في السودان بقيادة البرهان
04:50 | 2025-07-07
الحوثي تؤكد استمرار الرد على إسرائيل ودعم المعركة في غزة
04:49 | 2025-07-07
في شمال الهند.. مصرع أكثر من 70 شخصا جراء فيضانات وانهيارات أرضية
04:45 | 2025-07-07
حزب مؤيد للأكراد في تركيا يعتزم لقاء أردوغان
04:44 | 2025-07-07
رغبة لتجنب "نموذج حزب الله" في غزّة.. ما هي خطة إسرائيل لـ"ما بعد الحرب"؟
فيديو
فنان شهير يكشف عن إصابته بالسرطان بسبب إبر التخسيس.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن إصابته بالسرطان بسبب إبر التخسيس.. هذا ما حصل معه (فيديو)
03:11 | 2025-07-07
07/07/2025 12:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
23:37 | 2025-07-06
07/07/2025 12:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
07/07/2025 12:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24