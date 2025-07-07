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عربي-دولي

عقب الفياضانات.. رجال الإنقاذ يبحثون عن أمل في تكساس

Lebanon 24
07-07-2025 | 02:36
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قامت العائلات، الأحد، بالبحث بين الركام المغمور بالمياه ودخلت الأكواخ الفارغة في مخيم كامب ميستيك، وهو مخيم صيفي للفتيات فقط دمرته فيضانات مفاجئة جرفت المنازل من أساساتها وقتلت 82 شخصا على الأقل في وسط تكساس.
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وواصل رجال الإنقاذ خلال تنقلهم في التضاريس الصعبة والمياه المرتفعة والثعابين، بما في ذلك الأفاعي المائية السامة بحثهم اليائس عن المفقودين، بمن فيهم 10 فتيات ومستشارة من المخيم.

ولأول مرة منذ أن اجتاحت العواصف ولاية تكساس، قال الحاكم غريغ أبوت إن هناك 41 شخصا من المؤكد أنهم في عداد المفقودين في جميع أنحاء الولاية، وقد يكون هناك المزيد من المفقودين.

وفي مقاطعة كير، التي تضم مخيم كامب ميستيك ومخيمات شبابية أخرى في منطقة تكساس هيل كونتري، عثر رجال البحث على جثث 68 شخصا، من بينهم 28 طفلا، حسبما قال المأمور لاري ليثا بعد الظهر.

وتعهد ليثا بمواصلة البحث حتى "يتم العثور على الجميع" من الفيضانات المفاجئة التي وقعت يوم الجمعة.
وتم الإبلاغ عن 10 وفيات أخرى في مقاطعات ترافيس، بورنيت، كيندال، توم غرين، وويليامسون، وفقا للمسؤولين المحليين.

وقال الكولونيل فريمان مارتن من إدارة السلامة العامة في تكساس إن عدد الوفيات من المؤكد أن يرتفع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحذر الحاكم من أن زخات إضافية من الأمطار الغزيرة التي قد تستمر حتى الثلاثاء قد تؤدي إلى المزيد من الفيضانات التي تهدد الحياة، خاصة في الأماكن المشبعة بالفعل.

وأثناء حديثه في مؤتمر صحفي في أوستن، أضاءت تنبيهات الطوارئ بالهواتف المحمولة في مقاطعة كير محذرة من "حدوث فيضانات نهرية مؤكدة جدا"، وحث مكبر صوت بالقرب من مخيم كامب ميستيك الناس على المغادرة. ولكن بعد دقائق، قال المسؤولون في الموقع إنه لا يوجد خطر.
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