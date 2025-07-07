كاتس: عملية "الراية السوداء" بدأت لمعاقبة الحوثيين في اليمن

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كشف اليوم الاثنين، عن انطلاق عملية “الراية السوداء” ضد جماعة “ الله” الحوثية في اليمن.وقال : “إن الجيش الإسرائيلي يشن عملية الراية السوداء لمعاقبة الحوثيين”، في هجمات جوية على موانئ الحوثيين ومحطة كهرباء في اليمن.وقال الجيش في بيان: “هاجم جيش الدفاع أهدافا تابعة لنظام الارهابي في موانئ الحديدة ورأس والصليف إلى جانب رأس كتنيب”.وأضاف البيان: “أغارت عشرات الطائرات الحربية بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية على بنى تحتية تابعة لنظام الحوثي الارهابي ودمرتها. من بين البنى التحتية التي تم استهدافها موانئ الحديدة وراس عيسى والصليف”، مضيفا أن “نظام الحوثي الإرهابي يستخدم هذه الموانئ لنقل وسائل قتالية من النظام والتي يتم استخدامها للدفع بمخططات ارهابية ضد وحلفائها”.وأكد البيان على أن “هذه جاءت في ضوء هجمات متكررة ينفذها نظام الحوثي الارهابي ضد دولة ومواطنيها وبنى تحتية مدنية فيها والتي تشمل إطلاق وصواريخ أرض أرض نحو أراضيها”.