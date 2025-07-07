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كاتس: عملية "الراية السوداء" بدأت لمعاقبة الحوثيين في اليمن

Lebanon 24
07-07-2025 | 02:39
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كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الاثنين، عن انطلاق عملية “الراية السوداء” ضد جماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن.
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وقال كاتس: “إن الجيش الإسرائيلي يشن عملية الراية السوداء لمعاقبة الحوثيين”، في هجمات جوية على موانئ الحوثيين ومحطة كهرباء في اليمن.

وقال الجيش في بيان: “هاجم جيش الدفاع أهدافا تابعة لنظام الحوثي الارهابي في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف إلى جانب محطة الكهرباء رأس كتنيب”.

وأضاف البيان: “أغارت عشرات الطائرات الحربية بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية على بنى تحتية تابعة لنظام الحوثي الارهابي ودمرتها. من بين البنى التحتية التي تم استهدافها موانئ الحديدة وراس عيسى والصليف”، مضيفا أن “نظام الحوثي الإرهابي يستخدم هذه الموانئ لنقل وسائل قتالية من النظام الإيراني والتي يتم استخدامها للدفع بمخططات ارهابية ضد دولة إسرائيل وحلفائها”.

وأكد البيان على أن “هذه الغارات جاءت في ضوء هجمات متكررة ينفذها نظام الحوثي الارهابي ضد دولة إسرائيل ومواطنيها وبنى تحتية مدنية فيها والتي تشمل إطلاق مسيرات وصواريخ أرض أرض نحو أراضيها”.
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