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عربي-دولي

مصدر من داخل حماس: الحركة فقدت قبضتها على غزة

Lebanon 24
07-07-2025 | 03:20
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أفاد ضابط كبير في قوات "حماس" الأمنية بأن الحركة فقدت السيطرة على معظم أنحاء قطاع غزة.
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وقال الضابط الكبير لوكالة الأنباء البريطانية "بي بي سي" إن "الحركة الفلسطينية المسلحة فقدت حوالي 80% من سيطرتها على القطاع، وأنه بكاد بقي شيء من هيكلها العسكري". 

وأضاف أن "نظام القيادة والسيطرة في حماس قد انهار بسبب أشهر من الغارات الإسرائيلية التي دمرت القيادة السياسية والعسكرية والأمنية للحركة".

وأصيب الضابط في الأسبوع الأول من الحرب، التي بدأت بعد الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023، وقد استقال منذ ذلك الحين لأسباب صحية.

وأرسل عدة رسائل صوتية إلى "بي بي سي" شريطة عدم الكشف عن هويته.

وفي هذه الرسائل، رسم الضابط صورة للتفكك الداخلي لحماس والانهيار شبه الكامل للأمن في جميع أنحاء غزة، التي كانت الحركة تحكمها قبل الصراع، وفق الوكالة البريطانية.

وقال "لنكن واقعيين، لم يبق من الهيكل الأمني شيء يذكر، معظم القيادات، حوالي 95%، قد لقوا حتفهم الآن، جميع الشخصيات الفاعلة قتلت" متساءلا: "إذن، ما الذي يمنع إسرائيل حقا من مواصلة هذه الحرب؟".

وتابع:"منطقيا، يجب أن تستمر حتى النهاية، جميع الظروف مجهزة، إسرائيل لها اليد العليا، والعالم صامت، والأنظمة العربية صامتة، والعصابات الإجرامية في كل مكان، والمجتمع ينهار". (روسيا اليوم)


 
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