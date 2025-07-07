بعد الحديث المطمئن عن "تعديلات حماس".. هل هدنة الـ60 يوما باتت قريبة؟

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ذكرت هيئة البث نقلا عن مصدر فلسطيني أن التعديلات التي قدمتها حركة لا يُفترض أن تشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق.وأوضح أن " مستعد لضمان عدم عودة للقتال بعد انتهاء الـ60 يوماً من وقف إطلاق النار إذا رأى ذلك مناسباً".وأضاف المصدر الفلسطيني: "هناك من بأن مسألة إدخال المساعدات إلى لن تشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق".تأتي التعديلات التي قدمتها حركة حماس في إطار الجهود المتواصلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار طويل الأمد في قطاع غزة، بعد شهور من الحرب المدمرة التي اندلعت عقب عملية 7 تشرين الاول 2023.رغم أن الخلافات بشأن شروط الاتفاق بقيت قائمة لفترات طويلة، فإن المعطيات الجديدة تشير إلى ليونة نسبية من قبل حماس، ما يعزز الآمال بإمكانية تحقيق اختراق حقيقي في المفاوضات.