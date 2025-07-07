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عربي-دولي
بعد الحديث المطمئن عن "تعديلات حماس".. هل هدنة الـ60 يوما باتت قريبة؟
Lebanon 24
07-07-2025
|
03:43
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ذكرت هيئة البث
الإسرائيلية
نقلا عن مصدر فلسطيني أن التعديلات التي قدمتها حركة
حماس
لا يُفترض أن تشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق.
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وأوضح أن "
ترامب
مستعد لضمان عدم عودة
إسرائيل
للقتال بعد انتهاء الـ60 يوماً من وقف إطلاق النار إذا رأى ذلك مناسباً".
وأضاف المصدر الفلسطيني: "هناك
التزام
من
الإدارة الأميركية
بأن مسألة إدخال المساعدات إلى
قطاع غزة
لن تشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق".
تأتي التعديلات التي قدمتها حركة حماس في إطار الجهود المتواصلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار طويل الأمد في قطاع غزة، بعد شهور من الحرب المدمرة التي اندلعت عقب عملية 7 تشرين الاول 2023.
رغم أن الخلافات بشأن شروط الاتفاق بقيت قائمة لفترات طويلة، فإن المعطيات الجديدة تشير إلى ليونة نسبية من قبل حماس، ما يعزز الآمال بإمكانية تحقيق اختراق حقيقي في المفاوضات.
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