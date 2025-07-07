احتجاجات أمام البيت الأبيض ضد زيارة نتنياهو لواشنطن

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تجمع مؤيدون لفلسطين أمام في العاصمة ، احتجاجا على زيارة للولايات المتحدة.وأفاد مراسل أن المحتجين حملوا، الأحد، أعلاما فلسطينية ولافتات كتب عليها "أوقفوا تسليح " و"عاشت " و" مطلوب".والاثنين، وصل نتنياهو إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها ، ضمن مساعي إبرام صفقة مع حركة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في . (الأناضول)