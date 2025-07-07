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احتجاجات أمام البيت الأبيض ضد زيارة نتنياهو لواشنطن

Lebanon 24
07-07-2025 | 04:40
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تجمع مؤيدون لفلسطين أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة.
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وأفاد مراسل الأناضول أن المحتجين حملوا، الأحد، أعلاما فلسطينية ولافتات كتب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل" و"عاشت فلسطين" و"نتنياهو مطلوب".

والاثنين، وصل نتنياهو إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن مساعي إبرام صفقة مع حركة حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. (الأناضول)

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