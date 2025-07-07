حزب مؤيد للأكراد في تركيا يعتزم لقاء أردوغان

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يلتقي حزب "المساواة والديمقراطية للشعوب" المؤيد للأكراد، الرئيس ، اليوم الاثنين، لبحث عملية السلام مع .وقال الحزب، وهو ثالث أكبر أحزاب البلاد ولعب دورا رئيسيا في تسهيل قرار نزع سلاح الكردستاني في أيار، إنه التقى زعيم حزب العمال الكردستاني في السجن أمس الأحد.