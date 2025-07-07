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عربي-دولي

حزب مؤيد للأكراد في تركيا يعتزم لقاء أردوغان

Lebanon 24
07-07-2025 | 04:45
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يلتقي حزب "المساواة والديمقراطية للشعوب" المؤيد للأكراد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، لبحث عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني.
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وقال الحزب، وهو ثالث أكبر أحزاب البلاد ولعب دورا رئيسيا في تسهيل قرار نزع سلاح حزب العمال الكردستاني في أيار، إنه التقى زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في السجن أمس الأحد.
 
وأضاف في بيان "أوجلان أكد أنه يولي أهمية كبيرة لاجتماع وفدنا مع الرئيس ووصفه بالتاريخي". (العربية)
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