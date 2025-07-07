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عربي-دولي

في شمال الهند.. مصرع أكثر من 70 شخصا جراء فيضانات وانهيارات أرضية

Lebanon 24
07-07-2025 | 04:49
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لقي ما لا يقل عن 72 شخصاً مصرعهم نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ولاية هيماشال براديش شمال الهند، بحسب ما أعلنه نائب رئيس وزراء الولاية موكيش أغنيهوتري.
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وقال المسؤول للصحافيين: "تسبب الأمطار الموسمية في هيماشال براديش دماراً هائلاً، حيث لقي 72 شخصا حتفهم.. ونشرت حكومة الولاية معدات ثقيلة، ونعمل على إصلاح الطرق وشبكات المياه والكهرباء على نطاق واسع".

وأضاف المسؤول أنه تم إنشاء مخيمات إغاثة مع مراكز توزيع المواد الغذائية في المنطقة، مضيفاً أن التحذيرات من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة مستمرة.
وتشهد هيماشال براديش أمطارا غزيرة منذ أكثر من أسبوعين، تزامناً مع موسم الأمطار الموسمية.

وأعلنت إدارة الكوارث في الولاية عن إغلاق 269 طريقاً، وتعطل 285 محولاً كهربائياً، و278 نظاماً لإمدادات المياه خلال الـ 48 ساعة الماضية.

إلى ذلك أصدرت السطات الهندية تحذيرا من حدوث فيضانات مفاجئة في 12 مقاطعة بولاية جهارخاند، حتى الساعة 0530 من مساء اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، بحسب ما أوردته صحيفة "برس تراست أوف إنديا".
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