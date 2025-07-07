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ثوران عنيف لبركان لووتوبي لاكي-لاكي مجددًا في إندونيسيا

Lebanon 24
07-07-2025 | 05:40
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نفث بركان في شرق إندونيسيا، الاثنين، أعمدة رماد ضخمة على ارتفاع 18 كيلومترا على ما ذكرت السلطات بعد أسابيع قليلة على ثورانه، ما أدى يومها إلى إلغاء رحلات جوية عدة إلى بالي.
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وبدأ نشاط بركان ليووتوبي لاكي-لاكي وهو بركان بفوهتين يقع على ارتفاع 1584 مترا في جزيرة فلوريس السياحية، عند الساعة 11,05 بالتوقيت المحلي (الساعة 03,05 ت.غ) على ما جاء في بيان لوكالة البراكين في البلاد.
وأوضحت الوكالة "سجل ثوران في بركان ليووتوبي لاكي-لاكي مع عمود رماد بلغ ارتفاعه 18 ألف متر فوق الفوهة".

ولم يسجل وقوع أية أضرار أو إصابات حتى الساعة. ولم تُلغَ أية رحلة جوية حتى الآن.

وقال مدير وكالة الجيولوجيا محمد وافد في بيان إن مستوى النشاط البركاني "مرتفع جدا، مع ثوران متفجر وهزات متواصلة".

وحث السكان على الابتعاد مسافة ستة كيلومترات حول البركان وعلى وضع الكمامات للوقاية من الرماد البركاني.

وقال مسؤول في خدمة الزبائن في شركة "إن جورني إيربورتس" للخدمات الملاحية، إن مطار بالي الدولي يعمل بشكل طبيعي رغم ثوران البركان. (العربية)
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