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تهديد إيرانيّ لإسرائيل: قادرون على قصفكم يوميّاً ولمدّة عامين متواصلين

Lebanon 24
07-07-2025 | 06:01
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أكد اللواء إبراهيم جباري مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني جاهزية القوات الإيرانية أمام أي عدوان، وقدرتها على إطلاق الصواريخ على إسرائيل يوميا ولمدة عامين متواصلين.
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وقال جباري في تصريح لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية: "إن المدن والمنشآت الصاروخية التي نمتلكها تحت الأرض هائلة لدرجة أننا لم نظهر بعد غالبية قدرات بلادنا الدفاعية". (روسيا اليوم)
 
 
 
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