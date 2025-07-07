تهديد إيرانيّ لإسرائيل: قادرون على قصفكم يوميّاً ولمدّة عامين متواصلين

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أكد جباري مستشار قائد جاهزية القوات أمام أي عدوان، وقدرتها على إطلاق الصواريخ على يوميا ولمدة عامين متواصلين.وقال جباري في تصريح لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية: "إن المدن والمنشآت الصاروخية التي نمتلكها تحت الأرض هائلة لدرجة أننا لم نظهر بعد غالبية قدرات بلادنا الدفاعية". (روسيا اليوم)