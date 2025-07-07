"1600 هزة أرضية".. هلع في جزر يابانية والنزوح كثيف

غادر عشرات السكان جزراً نائية في جنوب ، وذلك بعدما سجلت فيها حوالى 1600 هزة أرضية في الأسابيع الأخيرة.

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ولم يسجل وقوع أية أضرار مادية في أكوسيكي، أكثر هذه الجزر تأثراً بالهزات، بعد زلزال بقوة 5,1 درجة سجل خلال الليل، وفق ما قال رئيس البلدية غينيشيرو المقيم على جزيرة أخرى.



مع هذا، فقد أثارت الهزات شبه المتواصلة منذ أسبوعين ضغطاً نفسياً كبيراً لدى سكان المنطقة الذين يعاني الكثير منهم من الأرق.

ومن أصل 89 عدد ، أجلي 44 الأحد إلى كاغوشيما وهي فيما غادر 15 شخصا جزيرة مجاورة على ما أوضح كوبو خلال مؤتمر صحافي.



وسجلت في جزيرة أكوسيكي التي تقع ضمن أرخبيل توكارا جنوب منطقة ، أكثر من 1600 هزة أرضية منذ 21 حزيران.



وتقع المنطقة المؤلفة من سبع جزر مأهولة وخمس غير مأهولة على بعد 11 ساعة عن كاغوشيما بالعبارة، فيما سُجل 364 زلزالاً في منطقة توكارا في أيلول 2023 بحسب وكالة الأرصاد .

وتقع اليابان البالغ عدد سكانها 125 مليون نسمة، عند تقاطع أربع صفائح تكتونية رئيسية، في قلب "حزام النار" في ، ما يجعلها تسجل نشاطاً زلزالياً هو من الأوسع في العالم.



ويسجل الأرخبيل حوالي 1500 هزة أرضية كل عام، تمثل حوالي 18% من الزلازل في العالم.



في الأول من كانون الثاني 2024، ضرب زلزال بقوة 7,5 درجة شبه جزيرة نوتو في وسط البلاد، كان الأقوى منذ أكثر من عشر سنوات. وحينها، أسفر ذلك عن مقتل نحو 470 شخصا، من بينهم الكثير من المسنين الذين لقوا حتفهم في الأيام التالية. (العربي الجديد)