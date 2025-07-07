من إيران.. مئات آلاف اللاجئين يعودون إلى أفغانستان

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الاثنين، أنّ نحو 450 ألف لاجئ أفغاني عادوا من بعد أن أمهلت السلطات الأفغان غير المسجلين المغادرة قبل السادس من الجاري.

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وقال متحدث باسم المنظمة إن هؤلاء اللاجئين عادوا إلى بلادهم بين الأول من حزيران والخامس من تموز، مضيفاً أن إجمالي الأفغان العائدين منذ بداية العام بلغ 906 آلاف شخص.



وذكرت وكالات تابعة للأمم المتحدة أن أعداد الذين يعبرون الحدود إلى قادمين من إيران ارتفعت منذ منتصف حزيران، إذ كان عدد العابرين في بعض الأيام نحو 40 ألف شخص معبر إسلام قلعة بولاية هرات غربي أفغانستان.





وتحدث العديد من الأفغان العائدين عن ضغوط من قبل السلطات وعمليات توقيف وترحيل، فضلا عن خسارة أموالهم المحدودة. كما قال بعضهم إنه تم التعامل معهم باعتبارهم جواسيس، وذلك خلال الحرب التي خاضتها إيران ضد لمدة 12 يوماً.



وأواخر أيار، حددت السلطات الإيرانية مهلة للأفغان غير المسجلين لمغادرة البلاد، وقد يشمل هذا الإجراء 4 ملايين من أصل نحو 6 ملايين أفغاني تقول إنهم داخل أراضيها.



وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، الأسبوع الماضي، إن له الأولوية، وإن من الطبيعي أن يعود المقيمون بطريقة غير قانونية.



وقبل أيام، حذرت المفوضية الأممية للاجئين من أن تدفق أعداد كبيرة من الأفغان العائدين قد يؤدي لزعزعة استقرار البلاد التي تعاني من أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، كما حذرت من أن الضغط على الأفغان للعودة إلى بلادهم من شأنه أن يدفعهم إلى التحرك نحو .

وفي ضوء تراجع حجم المساعدات الخارجية لأفغانستان من 3.2 مليارات دولار قبل 3 سنوات إلى 538 مليون دولار هذا العام، دعت ومنظمات دولية غير حكومية ومسؤولون بالحكومة الأفغانية التي تقودها حركة إلى توفير المزيد من التمويل لدعم العائدين.