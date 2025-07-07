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بولندا ترد على تشديد ألمانيا عمليات التفتيش على الحدود

Lebanon 24
07-07-2025 | 06:50
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أعلنت وزارة الدفاع البولندية إطلاق عملية عسكرية خاصة تحت اسم "الغرب الآمن" لدعم أجهزة الأمن على الحدود مع ألمانيا، في ظل المخاوف من تدفق الهجرة غير النظامية.
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وقال وزير الدفاع البولندي، فواديسواف كوسينياك-كامييش، إن العملية تشمل نشر نحو 5 آلاف جندي لمساندة حرس الحدود والشرطة، مؤكدا أن بولندا "تتحرك بحزم لمواجهة التهديدات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية".

وأشار الوزير إلى أن العملية تمتد أيضا إلى الحدود مع ليتوانيا، حيث تم تسجيل أولى حالات توقيف لمهاجرين غير شرعيين.

من جانبه، صرح وزير الداخلية والإدارة، توماش سيمونياك، للصحفيين بأنه تم بالفعل توقيف أول مجموعة من المهاجرين الأفغان غير النظاميين على الحدود مع ليتوانيا قبيل منتصف الليل.

وأوضح سيمونياك أن إجراءات التفتيش لم تتسبب في أية ازدحامات أو اضطرابات مرورية، مؤكدا أن العملية تسير وفق ما هو مخطط لها. (روسيا اليوم)
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