29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
جدل في الجزائر بسبب "يحيى السنوار".. ما القصة؟
Lebanon 24
07-07-2025
|
06:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار منشورٌ للإعلامية الجزائرية البارزة في قناة "
الجزيرة
"، خديجة بن ڤنة، موجةً من الجدل على
مواقع التواصل الاجتماعي
، عقب تعليق أرفقته بمقطع فيديو يُظهر لقاءً لها مع شقيقة الشهيد الرمز العربي بن مهيدي، المجاهدة ظريفة بن مهيدي.
Advertisement
المنشور، الذي نُشر يوم السبت 6 تموز2025 على صفحتها الرسمية في "
فيسبوك
"، أرفقته بن ڤنة بجملة وصفت فيها العربي بن مهيدي بأنه "سنوار الجزائر"، في إشارة إلى القائد العسكري الفلسطيني يحيى السنوار، الذي اغتالته قوات
الاحتلال
الإسرائيلي
في غزة في 17 تشرين الأول 2024.
هذا التشبيه، الذي قصدت منه غالباً الربط في صفات الجَلَد والصيام والمقاومة تحت الحصار، فُسّر من قبل عدد من المتابعين على أنه مقارنة غير موفقة بين شخصيتين رمزيتين، الأولى تمثل أيقونة الثورة الجزائرية، والثانية أحد رموز
المقاومة
الفلسطينية
المعاصرة.
وعلّقت خديجة بن ڤنة خلال اللقاء: "مثل يحيى السنوار.. العربي بن مهيدي كان يقاتل وهو صائم".
العبارة أثارت ردوداً واسعة، بين من رأى فيها تشريفاً للسنوار من خلال تشبيهه بمهيدي، ومن اعتبر أنها إعلاء ضمني للسنوار فوق الشهيد الجزائري، دون قصد واضح من الإعلامية.
أمام هذا التفاعل الواسع، سارعت بن ڤنة إلى تعديل المنشور الأصلي، من دون أن تُصدر توضيحًا تفصيلياً، مكتفية بصياغة أقل حساسية لغوياً.
لكن التفاعل لم يخفت، وامتد إلى نقاشات أوسع حول التوازن في الخطاب الإعلامي الجزائري تجاه رموز المقاومة الفلسطينية ورموز الثورة الجزائرية.
الجدير بالذكر أن الشهيد العربي بن مهيدي يعد أحد أبرز قادة الثورة الجزائرية، وقد قُتل تحت التعذيب على يد القوات
الفرنسية
عام 1957، بعد أن أصبح أحد رموز النضال المسلح والتنظيم الثوري.
أما الشهيد يحيى السنوار، فكان القائد العام لحركة "
حماس
" في
قطاع غزة
، وسُجل له صمود استثنائي في وجه الحصار والحرب
الإسرائيلية
، حتى اغتياله أواخر 2024، بعد شهور من اندلاع معركة "طوفان
الأقصى
".
ورغم أن التعليق لم يكن مقصده إثارة جدل أو مقارنة بين الشهيدين، فإن حساسية الرمز الجزائري العربي بن مهيدي، وارتباطه الوثيق بالذاكرة الوطنية، جعلت حتى التلميح لأي مقاربة معه، أمراً يخضع لتأويلات متعددة، تؤكد في مجملها أن الرموز الوطنية لا تزال حيّة في الوجدان الشعبي، عصية على التنميط أو التبسيط.
(عربي21)
مواضيع ذات صلة
جدل بسبب "ظهور عبد الحليم" في المغرب.. ما القصة؟
Lebanon 24
جدل بسبب "ظهور عبد الحليم" في المغرب.. ما القصة؟
07/07/2025 19:25:10
07/07/2025 19:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجة في سوريا بسبب مطعم.. ما القصة؟ (صور)
Lebanon 24
ضجة في سوريا بسبب مطعم.. ما القصة؟ (صور)
07/07/2025 19:25:10
07/07/2025 19:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أردني يطلق زوجته بسبب راغب علامة.. ما القصة؟
Lebanon 24
أردني يطلق زوجته بسبب راغب علامة.. ما القصة؟
07/07/2025 19:25:10
07/07/2025 19:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عيدان ألكسندر يتحدّث عن تفاصيل إحتجازه: كنت إلى جانب يحيى السنوار
Lebanon 24
عيدان ألكسندر يتحدّث عن تفاصيل إحتجازه: كنت إلى جانب يحيى السنوار
07/07/2025 19:25:10
07/07/2025 19:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فضيحة يعلنها "لواء": جيش إسرائيل يمارس "أكبر عملية احتيال"!
Lebanon 24
فضيحة يعلنها "لواء": جيش إسرائيل يمارس "أكبر عملية احتيال"!
12:00 | 2025-07-07
07/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل السلام والتطبيع مع سوريا على جدول أعمال زيارة نتنياهو لترامب؟
Lebanon 24
هل السلام والتطبيع مع سوريا على جدول أعمال زيارة نتنياهو لترامب؟
11:48 | 2025-07-07
07/07/2025 11:48:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّر المناخ يهدّد الكوكب.. فهل من تاريخ محدد لـ"نهاية البشرية"؟
Lebanon 24
تغيّر المناخ يهدّد الكوكب.. فهل من تاريخ محدد لـ"نهاية البشرية"؟
11:43 | 2025-07-07
07/07/2025 11:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ما مصير السفينة المستهدفة في البحر الاحمر "ماجيك سيز"؟
Lebanon 24
ما مصير السفينة المستهدفة في البحر الاحمر "ماجيك سيز"؟
11:19 | 2025-07-07
07/07/2025 11:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يتحدث.. كيف تواصل "حماس" القتال من دون إيران؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يتحدث.. كيف تواصل "حماس" القتال من دون إيران؟
11:00 | 2025-07-07
07/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
Lebanon 24
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
13:58 | 2025-07-06
06/07/2025 01:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارات الحرب تسبق الرد: واشنطن تتشدد و"الحزب" في تأهب
Lebanon 24
إشارات الحرب تسبق الرد: واشنطن تتشدد و"الحزب" في تأهب
03:00 | 2025-07-07
07/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. نائب يعلن التحاق ابنه بالجيش
Lebanon 24
بالصور.. نائب يعلن التحاق ابنه بالجيش
06:16 | 2025-07-07
07/07/2025 06:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد ملف خلية برج البراجنة.. هذا ما كشفته التحقيقات
Lebanon 24
جديد ملف خلية برج البراجنة.. هذا ما كشفته التحقيقات
14:44 | 2025-07-06
06/07/2025 02:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
09:30 | 2025-07-07
07/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2025-07-07
فضيحة يعلنها "لواء": جيش إسرائيل يمارس "أكبر عملية احتيال"!
11:48 | 2025-07-07
هل السلام والتطبيع مع سوريا على جدول أعمال زيارة نتنياهو لترامب؟
11:43 | 2025-07-07
تغيّر المناخ يهدّد الكوكب.. فهل من تاريخ محدد لـ"نهاية البشرية"؟
11:19 | 2025-07-07
ما مصير السفينة المستهدفة في البحر الاحمر "ماجيك سيز"؟
11:00 | 2025-07-07
تقرير إسرائيلي يتحدث.. كيف تواصل "حماس" القتال من دون إيران؟
10:49 | 2025-07-07
داخل سيّارته.. وزير أنهى حياته
فيديو
بالفيديو.. محاكاة مذهلة من وكالة ناسا تظهر كيف يبدو الدخول إلى ثقب أسود
Lebanon 24
بالفيديو.. محاكاة مذهلة من وكالة ناسا تظهر كيف يبدو الدخول إلى ثقب أسود
10:09 | 2025-07-07
07/07/2025 19:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن إصابته بالسرطان بسبب إبر التخسيس.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن إصابته بالسرطان بسبب إبر التخسيس.. هذا ما حصل معه (فيديو)
03:11 | 2025-07-07
07/07/2025 19:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
23:37 | 2025-07-06
07/07/2025 19:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24