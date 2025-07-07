الهند: الوضع الإنساني بغزة مصدر قلق شديد

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إن الوضع الإنساني في "مصدر قلق شديد"، حيث تواصل ارتكاب إبادة جماعية منذ تشرين الأول 2023.جاء ذلك خلال كلمة له، الأحد، في القمة الـ17 لقادة ، التي تستضيفها ريو دي جانيرو البرازيلية يومي 6 و7 الجاري، وفق ما أوردته وكالة أنباء الدولية "أي إن آي" ، الاثنين.وأكد مودي، الذي دعا إلى "إصلاح" المؤسسات الدولية، وجود صراعات عديدة في العالم من إلى ، لا سيما في غزة.وأضاف رئيس الوزراء : "الوضع الإنساني في غزة مصدر قلق شديد. تؤمن بأن السلام هو السبيل الوحيد لرفاهية البشرية، مهما كانت الظروف صعبة". (الأناضول)