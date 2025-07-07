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عربي-دولي

الهند: الوضع الإنساني بغزة مصدر قلق شديد

Lebanon 24
07-07-2025 | 07:15
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قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن الوضع الإنساني في قطاع غزة "مصدر قلق شديد"، حيث تواصل إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية منذ تشرين الأول 2023.
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جاء ذلك خلال كلمة له، الأحد، في القمة الـ17 لقادة مجموعة بريكس، التي تستضيفها ريو دي جانيرو البرازيلية يومي 6 و7 تموز الجاري، وفق ما أوردته وكالة أنباء آسيا الدولية "أي إن آي" الهندية، الاثنين.

وأكد مودي، الذي دعا إلى "إصلاح" المؤسسات الدولية، وجود صراعات عديدة في العالم من غرب آسيا إلى أوروبا، لا سيما في غزة.

وأضاف رئيس الوزراء الهندي: "الوضع الإنساني في غزة مصدر قلق شديد. تؤمن الهند بأن السلام هو السبيل الوحيد لرفاهية البشرية، مهما كانت الظروف صعبة". (الأناضول)

 
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