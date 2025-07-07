تحذير أممي: الأمن الغذائي في غزة على شفير الانهيار

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قال برنامج الأغذية العالمي، الاثنين، إن جميع أنظمة الغذاء في "على وشك الانهيار" ومعظم الأسر في القطاع بالكاد تتناول وجبة واحدة يومياً، جراء الحصار المشدد المفروض على القطاع منذ عدة أشهر.وفي تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، أفاد البرنامج الأممي، أن "وقف إطلاق النار في غزة يهيئ الظروف اللازمة لتقديم مساعدات إنسانية آمنة وواسعة النطاق".وأضاف: "معظم الأسر في قطاع غزة بالكاد يتناولون وجبة واحدة يوميا".وتابع: " لا يزال الشعور بالخوف من المجاعة والحاجة للغذاء مرتفعًا في غزة”.وأشار البرنامج إلى أن "الأمن الغذائي في غزة وجميع أنظمة الغذاء، على وشك الانهيار".وذكر أن "إحدى أسر غزة أخبرتنا أن الحرارة الشديدة ونقص الغذاء تسببا في فقدان الوعي عند البعض".ولفت إلى أن الكثير من الناس يخاطرون بحياتهم؛ من أجل الحصول على كيلو واحد من الطحين. (الأناضول)