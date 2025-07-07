من هم الرابحون والخاسرون بعد إقرار قانون ترامب للضرائب؟

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ذكر موقع " "، أنّه في مشهدٍ يُعيد رسم ملامح الخريطة الاقتصادية - الأميركية، وقّع الرئيس الأميركي على نسخة موسعة من قانونه الضريبي الشهير، في خطوة وصفها بـ"النصر الكبير لأميركا".ويُعدّ القانون الذي يحمل بصمة شعبوية مالية، تحوّلاً استراتيجياً يعيد توجيه دفة الحوافز الضريبية نحو قطاعات بعينها، من أبرزها الصناعات الثقيلة، وشركات الطاقة التقليدية، والمؤسسات المرتبطة بالمجال الدفاعي.أما الخاسر الأكبر في هذا التحول فهو قطاع ، إذ ألغى القانون امتيازات ضريبية كانت تشكل شريان حياة لشركات مختلفة.في المقابل، حصلت الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا الفضاء على دفعة قوية، مستفيدة من التوسع في الإنفاق العسكري والمزايا الضريبية الجديدة.ومن ثم، يعكس القانون ترجيح كفة الاقتصاد التقليدي، وتعزيز الصناعات الثقيلة والدفاعية، ولو على حساب مسارات التحول البيئي والتقني. وبهذا يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول من الرابح والخاسر من ذلك القانون.وبحسب تقرير لـ " " فإن المستثمرين والأثرياء من أكبر المستفيدين من الذي أقرّه ، بينما تشمل قائمة المتضررين بشدة من هذه الحزمة الشاملة الجامعات المرموقة، التي ستُفرض عليها ضرائب جديدة، والمهاجرين.ويمكن تلخيص مجموعة من أهم الفائزين في هذا السياق على النحو التالي:- المليارديرات: سيستفيدون من تخفيضات ضريبية ضخمة وإعفاءات أكبر على التركات.- مواطنو الولايات: يستفيدون من رفع سقف خصم الضرائب المحلية مؤقتاً.- مالكو الشركات الصغيرة: يحصلون على خصم دائم حتى 20 بالمئة من دخل الأنشطة المؤهلة.- شركات الملكية الخاصة: احتفظت بتخفيضات العوائد المؤجلة وزادت مزايا فوائد القروض.- وكالات السيارات المحلية: ستستفيد من خصم ضريبي على فوائد قروض السيارات الأميركية.- المصنعون: حصلوا على مزايا دائمة تشمل الإهلاك المعجل وتخفيضات- منتجو الوقود الأحفوري: نالوا تخفيضات ضريبية وتوسعاً في فرص التنقيب.- كبار السن والعاملون بالإكراميات: سيحصلون على إعفاءات ضريبية إضافية مؤقتة.- الآباء: زيادة في التخفيض الضريبي على الأطفال وتقديم آلية ادخار جديدة تعرف بـ"حساب " للمولودين الجدد، تُستخدم لاحقاً في التعليم أو الرعاية الصحية.- شركات المساهمة: نَجَت من الزيادات الضريبية المقترحة على إعادة شراء الأسهم.- المقاولون العسكريون: سيستفيدون من زيادة كبيرة في الإنفاق على أنظمة الأسلحة.- صناعات الفضاء: حصلت على تمويل إضافي لمشروعات القمر والمريخ ومحطة الفضاء.ومن أهم الخاسرين:- الأميركيون منخفضو الدخل: سيتحملون خفضاً في الدعم الغذائي والطبي وزيادة في المتطلبات والشروط.- قطاع الطاقة المتجددة: سيفقد تدريجياً معظم التخفيضات الضريبية الممنوحة للطاقة النظيفة.- شركات التكنولوجيا: فشلت في منع الولايات من تنظيم ، مما يفتح الباب للرقابة اللامركزية.- مصنعو السيارات الكهربائية: خسروا التخفيض الضريبي البالغ 7500 دولار لشراء السيارات الكهربائية.- جامعات النخبة: تواجه ضرائب تصاعدية جديدة على الهبات الاستثمارية تصل إلى 8 بالمئة.- المهاجرون: سيُفرض عليهم ضرائب جديدة على التحويلات المالية وتُقلص تخفيضاتهم التأمينية.- المقامرون: بحسب مسودة القانون، لن يتمكنوا من خصم كامل خسائرهم، مما قد يبقي عليهم التزامات ضريبية رغم الخسارة.