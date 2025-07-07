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عربي-دولي

إيران تُطالب بتعليق عضوية أميركا وإسرائيل في منظمة العمل المالي الدولية

Lebanon 24
07-07-2025 | 08:04
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وجهت إيران رسالة إلى مجموعة العمل المالي الدولية طالبت فيها بتعليق عضوية الولايات المتحدة وإسرائيل في المنظمة بسبب انتهاكهما الصارخ للمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
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وقال هادي خاني، أمين عام المجلس الأعلى لتمويل مكافحة الإرهاب في إيران في تصريح نشرته وسائل إعلام إيرانية، إنه "بعد الاعتداءات غير المشروعة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، قدّمنا طلبًا رسميًّا لرئيس مجموعة "FATF" لاتخاذ موقف تجاه هذين العضوين بسبب خرقهما الواضح للمواثيق الدولية".

وأضاف أن رئيس المجموعة الدولية رد على الطلب قائلاً إن "الطلب الإيراني سيؤخذ بعين الاعتبار". (روسيا اليوم)
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