إيران تُطالب بتعليق عضوية أميركا وإسرائيل في منظمة العمل المالي الدولية

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وجهت رسالة إلى طالبت فيها بتعليق عضوية وإسرائيل في المنظمة بسبب انتهاكهما الصارخ للمعاهدات الدولية وقرارات .وقال هادي خاني، أمين عام لتمويل في إيران في تصريح نشرته وسائل إعلام إيرانية، إنه "بعد الاعتداءات غير المشروعة من قبل والولايات المتحدة، قدّمنا طلبًا رسميًّا لرئيس مجموعة "FATF" لاتخاذ موقف تجاه هذين العضوين بسبب خرقهما الواضح للمواثيق الدولية".وأضاف أن رئيس المجموعة الدولية رد على الطلب قائلاً إن "الطلب سيؤخذ بعين الاعتبار". (روسيا اليوم)