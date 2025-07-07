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عربي-دولي

متحدثاً عن "مكائد شيطانية".. الرئيس الإيراني يتهم إسرائيل بمحاولة اغتياله

Lebanon 24
07-07-2025 | 08:55
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اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إسرائيل بمحاولة اغتياله في ظل التوتر الذي تصاعد بين البلدين خلال الحرب الأخيرة في حزيران الماضي.
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وأكد بزشكيان أن طهران لا تنوي تطوير أسلحة نووية، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات صادرة فقط من جانب  إسرائيل.

وقال في مقابلة أجراها معه الصحافي الأميركي تاكر كارلسون: "كما قلت مراراً نحن لا نريد الحروب، ولا نسعى لامتلاك أسلحة نووية. أما هذه الصورة الزائفة وهذا التصور الخاطئ الراسخ في أذهان المسؤولين الأميركيين وصناع القرار، فهو نتيجة مكائد شيطانية دبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والنظام الإسرائيلي".

وأضاف بزشكيان: "صورة "إيران المسلحة" فرضتها إسرائيل على العالم، لكن طهران طالما دافعت عن السلام".

وقال: "أي تحول آخر في الصراع بالشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة، وهذا ليس في مصلحة الولايات المتحدة".

وتابع في سياق العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية: "إيران لا تضع أي عقبات أمام دخول المستثمرين الأميركيين، القيود مرتبطة فقط بالعقوبات الأميركية".

وشدد على أن "إيران لا ترى مشكلة في استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة".
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