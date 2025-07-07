استياء أوروبي يتصاعد... تصويت مرتقب ضد فون دير لاين

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سيناقش نواب الأوروبي مستقبل في البرلمان الأوروبي في ، ، يوم الاثنين بحضور رئيس ، وسيصوتون على اقتراح حجب الثقة يوم الخميس. تواجه رئيسة للاتحاد ، ، تصويتا بحجب الثقة هذا الأسبوع مرتبطا جزئيا بالرسائل النصية التي تبادلتها مع رئيس شركة أدوية خلال جائحة كوفيد-19.سيناقش نواب الأوروبي مستقبل في البرلمان الأوروبي في ، ، يوم الاثنين بحضور رئيس ، وسيصوتون على اقتراح حجب الثقة يوم الخميس.

وتعد تصويتات حجب الثقة نادرة في البرلمان الأوروبي، ومن المتوقع أن تفوز لاين بسهولة، لكن اقتراح اللوم هو علامة أخرى على الاستياء من وزيرة الدفاع السابقة وأنصارها.



