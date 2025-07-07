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عربي-دولي

استياء أوروبي يتصاعد... تصويت مرتقب ضد فون دير لاين

Lebanon 24
07-07-2025 | 08:54
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تواجه رئيسة السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، تصويتا بحجب الثقة هذا الأسبوع مرتبطا جزئيا بالرسائل النصية التي تبادلتها مع رئيس شركة أدوية خلال جائحة كوفيد-19.
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سيناقش نواب البرلمان الأوروبي مستقبل فون دير لاين في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، فرنسا، يوم الاثنين بحضور رئيس المفوضية الأوروبية، وسيصوتون على اقتراح حجب الثقة يوم الخميس.
وتعد تصويتات حجب الثقة نادرة في البرلمان الأوروبي، ومن المتوقع أن تفوز فون دير لاين بسهولة، لكن اقتراح اللوم هو علامة أخرى على الاستياء من وزيرة الدفاع الألمانية السابقة وأنصارها.


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