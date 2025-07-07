في فرنسا.. نحل يهاجم المارة ويصيب العشرات

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أدى الهجوم غير المعتاد للنحل في أوريلاك إلى إصابة 24 شخصًا، من بينهم ثلاثة في حالة حرجة.وكانت إحدى الضحايا امرأة مسنة، حيث تعرضت للدغات أكثر من 25 مرة خلال الهجوم الذي وقع .وهرعت فرق الإطفاء والطبية إلى مكان الحادث لعلاج الضحايا، فيما أقامت الشرطة طوقاً أمنياً حتى أوقفت النحل هجومها.وقالت محافظة كانتال في جنوب إن المارة تعرضوا للدغات حشرة لمدة 30 دقيقة تقريبا صباح الأحد.تم فرض طوق أمني حول مكان الحادث لإبعاد السائحين والمتفرجين أثناء عملهم على إزالة الحشرات.