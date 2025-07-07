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عربي-دولي

في فرنسا.. نحل يهاجم المارة ويصيب العشرات

Lebanon 24
07-07-2025 | 08:59
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أدى الهجوم غير المعتاد للنحل في أوريلاك الفرنسية إلى إصابة 24 شخصًا، من بينهم ثلاثة في حالة حرجة.
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وكانت إحدى الضحايا امرأة مسنة، حيث تعرضت للدغات أكثر من 25 مرة خلال الهجوم الذي وقع صباح الأحد.

وهرعت فرق الإطفاء والطبية إلى مكان الحادث لعلاج الضحايا، فيما أقامت الشرطة طوقاً أمنياً حتى أوقفت النحل هجومها.

وقالت محافظة كانتال في جنوب وسط فرنسا إن المارة تعرضوا للدغات حشرة لمدة 30 دقيقة تقريبا صباح الأحد.

تم فرض طوق أمني حول مكان الحادث لإبعاد السائحين والمتفرجين أثناء عملهم على إزالة الحشرات.

 
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