توقيف ضابط كبير في عهد بشار الأسد... هذه هويّته (صورة)

ألقت الجهات الأمنية في محافظة القبض على العقيد عمار ، أحد العاملين في في عهد النظام السابق.

Advertisement



وذكرت وكالة " " أن عمار "عمل في فرع " " ثم تسلم رئاسة فرع الأربعين الذي ارتبط اسمه على مدى سنوات بجرائم التعذيب والاختفاء القسري". (روسيا اليوم)