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توقيف ضابط كبير في عهد بشار الأسد... هذه هويّته (صورة)

Lebanon 24
07-07-2025 | 09:14
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ألقت الجهات الأمنية في محافظة اللاذقية السورية القبض على العقيد عمار محمد عمار، أحد العاملين في جهاز أمن الدولة في عهد النظام السابق.
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وذكرت وكالة "سانا" أن عمار "عمل في فرع "الخطيب" ثم تسلم رئاسة فرع الأربعين الذي ارتبط اسمه على مدى سنوات بجرائم التعذيب والاختفاء القسري". (روسيا اليوم)
 
 
 
 
 
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