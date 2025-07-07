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عربي-دولي

طائرة تهبط بشكلٍ عاجلٍ... الدخان تصاعد من مقصورة الركاب!

Lebanon 24
07-07-2025 | 10:37
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قالت الخطوط الجوية الدولية السويسرية، المملوكة لشركة لوفتهانزا الألمانية، إن رحلة من بلغراد إلى زوريخ اضطرت للهبوط في فريدريكسهافن في ألمانيا بسبب تصاعد دخان خفيف في القسم الخلفي من مقصورة الركاب.
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وأضافت الشركة أن الهبوط تم "بسلاسة" دون مشكلات.

وقالت الشركة إن ما حدث في الطائرة، وهي من طراز إيرباص إيه 220، يخضع حاليا للتحقيق الفني. (ارم نيوز)
 
 
 
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