طائرة تهبط بشكلٍ عاجلٍ... الدخان تصاعد من مقصورة الركاب!

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قالت ، المملوكة لشركة ، إن رحلة من بلغراد إلى اضطرت للهبوط في فريدريكسهافن في بسبب تصاعد دخان خفيف في القسم الخلفي من مقصورة الركاب.وأضافت الشركة أن الهبوط تم "بسلاسة" دون مشكلات.وقالت الشركة إن ما حدث في الطائرة، وهي من طراز إيه 220، يخضع حاليا للتحقيق الفني. (ارم نيوز)