داخل سيّارته.. وزير أنهى حياته

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ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن قولها إن عثر عليه ميتا داخل سيارته الشخصية في أودينتسوفو.وذكرت ، الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية. أنه تم العثور على جثة الوزير السابق مصابة بطلق ناري داخل سيارته.وأكدت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية أن "الرواية الرئيسية لما حدث هي انتحار".وأُقيل ستاروفويت بموجب مرسوم رئاسي صباح السابع من . ولم يُذكر في الوثيقة سبب قرار .وكان ستاروفويت يشغل منصب وزير النقل منذ آب 2024. (سكاي نيوز)