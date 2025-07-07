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داخل سيّارته.. وزير أنهى حياته

Lebanon 24
07-07-2025 | 10:49
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أفادت وسائل إعلام روسية، الإثنين، بانتحار وزير النقل الروسي بعد ساعات من إقالته من قبل الرئيس فلاديمير بوتين.
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ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن لجنة التحقيق الروسية قولها إن رومان ستاروفويت عثر عليه ميتا داخل سيارته الشخصية في أودينتسوفو.
 
وذكرت سفيتلانا بيترينكو، الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية. أنه تم العثور على جثة الوزير السابق مصابة بطلق ناري داخل سيارته. 
وزير النقل الروسي <a class='entities-links' href='/entity/3742292193/رومان/ar/1?utm_term=PublicFigures-رومان&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-رومان&id=432810&catid=0&pagetype=PublicFigures'>رومان</a> ستاروفويت

وأكدت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية أن "الرواية الرئيسية لما حدث هي انتحار".

وأُقيل ستاروفويت بموجب مرسوم رئاسي صباح السابع من تموز. ولم يُذكر في الوثيقة سبب قرار بوتين.

وكان ستاروفويت يشغل منصب وزير النقل منذ آب 2024.  (سكاي نيوز)
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