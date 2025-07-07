ما مصير السفينة المستهدفة في البحر الاحمر "ماجيك سيز"؟

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أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين اليوم الاثنين، غرق السفينة المستهدفة في البحر "ماجيك سيز" بشكل كامل.وكتب سريع عبر قناته على " ": "بفضل الله وقوته غرقت السفينة "ماجيك سيز" كاملةً في أعماق البحر، بعدما استهدفتها قواتنا المسلحة ردا على انتهاكات الشركة المالكة لها المتكررة لقرار حظر الدخول إلى موانئ المحتلة".وتابع: "كان آخر هذه الانتهاكات دخول ثلاث سفن تابعة لها موانئ فلسطين المحتلة خلال الأسبوع الماضي رغم التحذيرات والنداءات التي وجهتها لها قواتنا البحرية"، مضيفا: "لحظات الغرق موثّقة بالصوت والصورة".