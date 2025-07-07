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ما مصير السفينة المستهدفة في البحر الاحمر "ماجيك سيز"؟

Lebanon 24
07-07-2025 | 11:19
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أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع اليوم الاثنين، غرق السفينة المستهدفة في البحر الاحمر "ماجيك سيز" بشكل كامل.
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وكتب سريع عبر قناته على "تلغرام": "بفضل الله وقوته غرقت السفينة "ماجيك سيز" كاملةً في أعماق البحر، بعدما استهدفتها قواتنا المسلحة ردا على انتهاكات الشركة المالكة لها المتكررة لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وتابع: "كان آخر هذه الانتهاكات دخول ثلاث سفن تابعة لها موانئ فلسطين المحتلة خلال الأسبوع الماضي رغم التحذيرات والنداءات التي وجهتها لها قواتنا البحرية"، مضيفا: "لحظات الغرق موثّقة بالصوت والصورة".
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