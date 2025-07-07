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يحذّر علماء المناخ من أن ظاهرة الاحتباس الحراري وصلت إلى مستويات مقلقة، إذ ارتفعت درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بنهاية القرن التاسع عشر، ويُجمع الخبراء على أن النشاط هو السبب الأساسي وراء هذا الارتفاع.في هذا السياق، أكد عالم المناخ الروسي ألكسندر تشيرنوكولسكي، نائب مدير الجوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن المؤشرات العلمية لا تترك مجالًا للشك حول مسؤولية الإنسان عن تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، موضحًا أن البيانات الرصدية ونماذج المحاكاة المناخية تشير بوضوح إلى هذا الواقع.ورغم خطورة الأوضاع، شدد تشيرنوكولسكي على أن الحديث عن نهاية البشرية بسبب تغير المناخ لا يزال بعيدًا عن الدقة العلمية، قائلاً: "لا داعي للتهويل، فالعلم لا يملك حتى اليوم إجابة محددة عن موعد الوصول إلى نقطة اللاعودة التي قد تهدد وجودنا." وأضاف أن النماذج الفيزيائية المناخية الحالية غير قادرة على التنبؤ بشكل قاطع بهذه المسألة.ومع ذلك، أوضح الباحث أن هناك "قيمًا حرجة" مرتبطة ببعض المناطق الجغرافية، يمكن عند تجاوزها أن تحدث تغيرات مناخية لا رجعة فيها، أبرزها: الغطاء الجليدي في غرب (أنتاركتيكا)، الذي سيبدأ بالذوبان بشكل غير قابل للإصلاح إذا تجاوزت درجات الحرارة العالمية ارتفاعًا قدره 1.8 إلى 1.9 درجة مئوية مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة قبل ، وشرق سيبقى مستقرًا نسبيًا، إلا إذا ارتفعت درجات الحرارة بأكثر من 6 درجات مئوية، وهو سيناريو أكثر تطرفًا.أما على صعيد البحرية، فقد حذر تشيرنوكولسكي من أن الشعاب المرجانية تعاني بالفعل بسبب الاحترار المتزايد وارتفاع حموضة المحيطات، مؤكدًا أن هذه الكائنات البحرية الحيوية تتعرض للتدمير بشكل تدريجي، ما لم تُتخذ خطوات جذرية للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية.في المحصّلة، لا تزال نهاية البشرية بسبب التغير المناخي أمرًا غير محسوم علميًا، غير أن المؤشرات الواضحة تدق ناقوس الخطر، وتؤكد الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تفاقم الظاهرة قبل فوات الأوان.