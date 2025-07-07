هل السلام والتطبيع مع سوريا على جدول أعمال زيارة نتنياهو لترامب؟

أفادت مصادر مطلعة على زيارة بنيامين إلى ، يوم الاثنين، أن القضية الأساسية التي سيناقشها مع الرئيس تتمثل في وضع آليات للمتابعة بخصوص ملف .

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وحسب ما ذكرت المصادر لصحيفة "يسرائيل هيوم"، فإنه بينما يشرف المبعوث الأميركي سيف ويتكوف على المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والتطورات في العاصمة القطرية الدوحة، من المتوقع أن يُركز نتنياهو في محادثاته مع بدلا من ذلك على إيران في أعقاب الجهود المشتركة لمواجهة برنامجها .





وتمت الإشارة إلى أن السلام مع ليس على جدول أعمال هذه الزيارة أو الأسابيع المقبلة.





أما بالنسبة للوضع في الدوحة، وفقا لـ"يسرائيل هيوم"، فمن المقرر "استئناف المفاوضات حول الثلاث الخلافية: انسحاب قوات الجيش من ، وتوزيع المساعدات الإنسانية، وآلية إنهاء الحرب أو المحادثات الرامية إلى إنهائها، وقد رفضت الصياغة الواردة في الاقتراح بشأن كل من هذه القضايا".





ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون أنه على الرغم من وصف المحادثات بأنها "بناءة"، فقد استنفدت مرونتها في كل من القضايا الثلاث. وأشاروا إلى أن إسرائيل وافقت بالفعل على التغييرات التي اقترحتها قطر على إطار عمل ويتكوف المُحدّث المطروح حاليًا على الطاولة. (روسيا اليوم)