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عربي-دولي
هل السلام والتطبيع مع سوريا على جدول أعمال زيارة نتنياهو لترامب؟
Lebanon 24
07-07-2025
|
11:48
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أفادت مصادر مطلعة على زيارة
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
إلى
واشنطن
، يوم الاثنين، أن القضية الأساسية التي سيناقشها مع الرئيس
دونالد ترامب
تتمثل في وضع آليات للمتابعة بخصوص ملف
إيران
.
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وحسب ما ذكرت المصادر لصحيفة "يسرائيل هيوم"، فإنه بينما يشرف المبعوث الأميركي سيف ويتكوف على المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والتطورات في العاصمة القطرية الدوحة، من المتوقع أن يُركز نتنياهو في محادثاته مع
ترامب
بدلا من ذلك على إيران في أعقاب الجهود المشتركة لمواجهة برنامجها
النووي
.
وتمت الإشارة إلى أن السلام مع
سوريا
ليس على جدول أعمال هذه الزيارة أو الأسابيع المقبلة.
أما بالنسبة للوضع في الدوحة، وفقا لـ"يسرائيل هيوم"، فمن المقرر "استئناف المفاوضات حول
القضايا
الثلاث الخلافية: انسحاب قوات الجيش
الإسرائيلي
من
قطاع غزة
، وتوزيع المساعدات الإنسانية، وآلية إنهاء الحرب أو المحادثات الرامية إلى إنهائها، وقد رفضت
حماس
الصياغة الواردة في الاقتراح
القطري
بشأن كل من هذه القضايا".
ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون أنه على الرغم من وصف المحادثات بأنها "بناءة"، فقد استنفدت
إسرائيل
مرونتها في كل من القضايا الثلاث. وأشاروا إلى أن إسرائيل وافقت بالفعل على التغييرات التي اقترحتها قطر على إطار عمل ويتكوف المُحدّث المطروح حاليًا على الطاولة. (روسيا اليوم)
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