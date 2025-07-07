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عربي-دولي

رئيس الإمارات بحث مع نظيره السوري العلاقات الثنائية

Lebanon 24
07-07-2025 | 12:35
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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الإثنين، فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، الذي يزور الدولة في إطار زيارة عمل.
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وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.


كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لصالح جميع دولها وتنمية شعوبها وازدهارها.


وجدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تأكيده موقف دولة الإمارات تجاه دعم الأشقاء في الجمهورية العربية السورية وكل ما يصب في مصلحتهم ويسهم في تحقيق تطلعاتهم نحو التنمية والاستقرار وبناء مستقبل مزدهر.


من جانبه أعرب الرئيس السوري عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على مواقف دولة الإمارات الداعمة لسوريا وشعبها وتقديره لحرصه على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين متمنيا للدولة دوام التقدم والازدهار.
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