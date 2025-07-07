رئيس الإمارات بحث مع نظيره السوري العلاقات الثنائية

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وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة لصالح جميع دولها وتنمية شعوبها وازدهارها.وجدد بن زايد آل نهيان تأكيده موقف تجاه دعم الأشقاء في الجمهورية العربية السورية وكل ما يصب في مصلحتهم ويسهم في تحقيق تطلعاتهم نحو التنمية والاستقرار وبناء مستقبل مزدهر.من جانبه أعرب الرئيس السوري عن شكره للشيخ زايد آل نهيان على مواقف دولة الداعمة لسوريا وشعبها وتقديره لحرصه على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين متمنيا للدولة دوام التقدم والازدهار.