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عربي-دولي
ختام الجولة الثانية من مفاوضات غزة.. "عقبة رئيسية" تعرقل المباحثات!
Lebanon 24
07-07-2025
|
13:11
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انتهت، بعد ظهر يوم الإثنين في
الدوحة
، الجلسة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين
إسرائيل
وحماس، دون تحقيق أي اختراق، وفق ما أفاد به مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في
قطاع غزة
.
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وأعلن المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس: "انتهت بعد ظهر اليوم جلسة المفاوضات غير المباشرة بين
حماس
وإسرائيل في الدوحة" لافتا إلى أنه "لم يتم حقيق اختراق في اللقاء الصباحي لكن المفاوضات سوف تستمر".
وأضاف أن حماس "تأمل التوصل لاتفاق".
من جهته
، قال مصدر آخر مطلع على المفاوضات إن وفدي حماس وإسرائيل "سيستكملان المفاوضات في جلسة أخرى مساء اليوم" في الدوحة.
في المقابل، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصدر مطلع قوله إنه "لا صحة لوصول مفاوضات الدوحة إلى طريق مسدود والتواصل مستمر من خلال الوسطاء حتى اللحظة".
كما ذكرت مصادر فلسطينية لرويترز أن رفض إسرائيل السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بحرية وأمان يظل العقبة الرئيسية أمام إحراز تقدم في المحادثات التي تستضيفها قطر.
وانطلقت جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين في قطر مساء الأحد بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد أن سلم الوسطاء مقترحا جديدا للطرفين يستند، بحسب مصادر مطلعة، إلى مقترح المبعوث الأميركي
ستيف ويتكوف
. (سكاي نيوز)
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