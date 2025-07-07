سفينة بريطانية تغرق بعد هجوم حوثي.. ما كان مصير طاقمها؟

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قالت شركة "أمبري" للأمن البحري إن سفينة بضائع سائبة ترفع علم ليبيريا تعرضت لهجوم بطائرات وزوارق مسيّرة على بُعد 49 ميلاً بحرياً ميناء الحديدة في اليمن، ما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الطاقم وفقدان اثنين آخرين، وتوقف محركاتها وبدء انجرافها في البحر.وفيما أعلن الحوثيون أن السفينة غرقت بعد استهدافها، تدخلت السفينة " بريزم" بشكل عاجل استجابة لنداء الاستغاثة، وتمكنت من إنقاذ كامل طاقم السفينة المؤلف من 22 شخصاً، بالتنسيق مع الجهات .ويعد هذا أول هجوم بحري للحوثيين خلال العام الجاري رغم الهدنة المعلنة مع في أيار، وجاء رداً، بحسب بيان للحوثيين، على خرق ما وصفوه بـ"الحظر على دخول الموانئ ".ورد الجيش لاحقاً بشن ضربات جوية على مواقع تابعة للحوثيين في الحديدة ومناطق أخرى غرب اليمن.