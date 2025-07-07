Advertisement

عربي-دولي

سفينة بريطانية تغرق بعد هجوم حوثي.. ما كان مصير طاقمها؟

Lebanon 24
07-07-2025 | 14:45
A-
A+
Doc-P-1388151-638875222856572702.jpg
Doc-P-1388151-638875222856572702.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إن سفينة بضائع سائبة ترفع علم ليبيريا تعرضت لهجوم بطائرات وزوارق مسيّرة على بُعد 49 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء الحديدة في اليمن، ما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الطاقم وفقدان اثنين آخرين، وتوقف محركاتها وبدء انجرافها في البحر.
Advertisement

وفيما أعلن الحوثيون أن السفينة غرقت بعد استهدافها، تدخلت السفينة الإماراتية "سفين بريزم" بشكل عاجل استجابة لنداء الاستغاثة، وتمكنت من إنقاذ كامل طاقم السفينة المؤلف من 22 شخصاً، بالتنسيق مع الجهات البحرية الدولية.

ويعد هذا أول هجوم بحري للحوثيين خلال العام الجاري رغم الهدنة المعلنة مع الولايات المتحدة في أيار، وجاء رداً، بحسب بيان للحوثيين، على خرق ما وصفوه بـ"الحظر على دخول الموانئ الإسرائيلية".

ورد الجيش الإسرائيلي لاحقاً بشن ضربات جوية على مواقع تابعة للحوثيين في الحديدة ومناطق أخرى غرب اليمن.
مواضيع ذات صلة
هيئة بحرية بريطانية: سفينة تجارية أنقذت طاقم سفينة تعرضت لهجوم قبالة الحديدة
lebanon 24
08/07/2025 01:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تنقذ طاقم سفينة بريطانية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر
lebanon 24
08/07/2025 01:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
طاقمها تركها.. سفينة تحمل 3000 سيارة تغرق في عرض البحر
lebanon 24
08/07/2025 01:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة بحرية بريطانية: طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم قبالة الحديدة يستعد لمغادرتها
lebanon 24
08/07/2025 01:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:35 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:08 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:30 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:35 | 2025-07-07
18:08 | 2025-07-07
17:30 | 2025-07-07
17:00 | 2025-07-07
16:46 | 2025-07-07
16:30 | 2025-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24