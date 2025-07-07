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عربي-دولي

14 مصابًا في حريق سنترال رمسيس.. وخدمات الاتصالات تتأثر جزئيًا

Lebanon 24
07-07-2025 | 14:54
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اندلع مساء الاثنين حريق ضخم في سنترال رمسيس المركزي بوسط القاهرة، ما أدى إلى تعطل مؤقت في خدمات الاتصالات والإنترنت في عدد من المناطق، إضافة إلى إصابة 14 شخصاً نُقلوا إلى مستشفى القبطي لتلقي العلاج، وفق الحصيلة الأولية.
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وسارعت هيئة الإسعاف المصرية إلى الدفع بـ17 سيارة مجهزة للمشاركة في جهود السيطرة على الحريق، بينما عملت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الفرق الفنية للشركة المصرية للاتصالات على احتواء الحريق وفصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل كإجراء احترازي.

من جهته، أعلن جهاز تنظيم الاتصالات أن العمل جارٍ على استعادة الخدمة تدريجياً خلال الساعات القليلة المقبلة، مع التأكيد على متابعة حصر جميع المتضررين واتخاذ الخطوات اللازمة لتعويضهم.

وأشار الجهاز إلى أن وزير الاتصالات وجميع الجهات المعنية تتابع الوضع لحظة بلحظة لضمان احتواء تداعيات الحادث وتفادي أي تأثير إضافي على الخدمات.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار يتابع تطورات الحريق بشكل مباشر، ووجه بانعقاد غرفة الأزمات المركزية في الوزارة على مدار الساعة لضمان متابعة دقيقة وتقديم الدعم اللازم. (العربية)
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