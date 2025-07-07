Advertisement

عربي-دولي

بالأرقام.. إيران تعلن ارتفاع حصيلة الحرب مع إسرائيل

Lebanon 24
07-07-2025 | 15:08
A-
A+
Doc-P-1388159-638875231438944221.jpeg
Doc-P-1388159-638875231438944221.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت حصيلة القتلى الإيرانيين جراء الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل إلى 1060 قتيلاً، وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني مساء الاثنين.
Advertisement

وقال رئيس "جمعية قدامى المحاربين الإيرانيين"، سعيد أوهادي، في مقابلة مع القناة الرسمية: "حتى هذه الليلة، تم دفن 1060 قتيلاً في مختلف أنحاء البلاد". (العربية)
مواضيع ذات صلة
بالأرقام.. إسرائيل تكشف الحصيلة الكاملة لخسائر الحرب مع إيران
lebanon 24
08/07/2025 01:53:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإيراني يكشف حصيلة قتلاه خلال الحرب مع إسرائيل
lebanon 24
08/07/2025 01:53:31 Lebanon 24 Lebanon 24
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع
lebanon 24
08/07/2025 01:53:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم حصيلة القتلى في إيران وإسرائيل جراء الحرب
lebanon 24
08/07/2025 01:53:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:35 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:08 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:30 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:35 | 2025-07-07
18:08 | 2025-07-07
17:30 | 2025-07-07
17:00 | 2025-07-07
16:46 | 2025-07-07
16:30 | 2025-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24