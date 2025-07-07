بالأرقام.. إيران تعلن ارتفاع حصيلة الحرب مع إسرائيل

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ارتفعت حصيلة القتلى الإيرانيين جراء الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إلى 1060 قتيلاً، وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي مساء الاثنين.وقال رئيس "جمعية قدامى المحاربين الإيرانيين"، سعيد أوهادي، في مقابلة مع القناة الرسمية: "حتى هذه الليلة، تم دفن 1060 قتيلاً في مختلف أنحاء البلاد". (العربية)