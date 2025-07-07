أميركا ترفع "هيئة تحرير الشام" عن لائحة الإرهاب وهذا انعكاس القرار على سوريا

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أظهرت مذكرة لوزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس قررت إلغاء تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوة بارزة تهدف إلى تخفيف على وإعادة إدماجها في النظام المالي الدولي.المذكرة، الصادرة في 23 حزيران عن ماركو روبيو، نصّت على أن القرار اتُّخذ بالتشاور مع والخزانة، وشمل إلغاء تصنيف الهيئة المعروفة سابقاً بـ"جبهة "، والتي قطعت علاقتها بتنظيم عام 2016.وجاء القرار بعد أسبوع من توقيع على أمر تنفيذي ينهي برنامج العقوبات الأميركية على سوريا، في إطار مسعى لدعم جهود إعادة الإعمار بعد الحرب. وكانت "تحرير الشام" قد شاركت في الإطاحة بالرئيس السوري السابق في هجوم شنّته المسلحة في كانون الأول الماضي، بقيادة أحمد ، الذي عبّر عن نيته بناء سوريا ديمقراطية لا تقصي أحداً.رحّبت بالخطوة، ووصفتها بأنها "إيجابية" نحو تصحيح مسار أعاق التعاون الدولي في السابق، معربة عن أملها في رفع القيود المتبقية. وأعلنت أن الشرع سيشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، رغم استمرار فرض عقوبات من على الهيئة وعلى الشرع نفسه، والتي لا يمكن رفعها إلا بقرار أممي.