ترامب سيفرض رسوماً جمركية على الواردات من كوريا الجنوبية واليابان... هذه نسبتها

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ونشر على منصة "تروث سوشيال" نصوص رسائل موجهة إلى قادة الجنوبية واليابان تحدد هذه المستويات من الرسوم.وأشار إلى أنه في حال قررت وسيئول فرض رسوم مقابلة على ، فإن الولايات المتحدة ستزيد معدلاتها الجمركية المتعلقة بجمهورية كوريا واليابان.وحذر ترامب بأن هذه المعدلات ستزداد بنفس المقدار الذي تقرره سيول وطوكيو.