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إقتصاد
ترامب سيفرض رسوماً جمركية على الواردات من كوريا الجنوبية واليابان... هذه نسبتها
Lebanon 24
07-07-2025
|
15:47
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أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن
الولايات المتحدة
ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات
القادمة
من
كوريا الجنوبية
واليابان، بدءاً من الأول من آب.
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ونشر
ترامب
على منصة "تروث سوشيال" نصوص رسائل موجهة إلى قادة
كوريا
الجنوبية واليابان تحدد هذه المستويات من الرسوم.
وأشار إلى أنه في حال قررت
طوكيو
وسيئول فرض رسوم مقابلة على
واشنطن
، فإن الولايات المتحدة ستزيد معدلاتها الجمركية المتعلقة بجمهورية كوريا واليابان.
وحذر ترامب بأن هذه المعدلات ستزداد بنفس المقدار الذي تقرره سيول وطوكيو.
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