رسوم ترامب تربك الأسواق الآسيوية.. والنفط إلى تراجع!

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تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، الإثنين، وسط ضغوط متزايدة من الأميركي على الشركاء التجاريين لإبرام اتفاقيات جديدة قبل انتهاء المهلة المحددة للرسوم الجمركية بعد غد الأربعاء.وسجّلت المؤشرات تراجعات ملحوظة، أبرزها:- نيكاي 225 الياباني: انخفض 0.5% إلى 39628.41 نقطة- هانغ سنغ (هونغ كونغ): تراجع 0.4% إلى 23824.18 نقطة- كوسبي (كوريا الجنوبية): هبط 0.1% إلى 3053.55 نقطة- شنغهاي المركب: خسر 0.2% ليسجل 3464.78 نقطة- إيه إس إكس 200 (أستراليا): انخفض 0.3% إلى 8576 نقطةوتراجعت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بنسبة 0.4%، رغم إغلاق مؤشرات الأسبوع الماضي على ارتفاع ملحوظ مدعومة ببيانات وظائف قوية.في أسواق الطاقة، انخفضت أسعار عقب اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج في أغسطس بواقع 548 ألف برميل يومياً:- خام غرب : انخفض إلى 66.08 دولار- خام برنت: تراجع إلى 67.65 دولارأما في أسواق العملات، ارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني إلى 144.77 ين، بينما تراجع اليورو إلى 1.1772 دولار.وحذرت مجموعة نومورا من استمرار تقلبات الأسواق حتى الموعد النهائي في 9 ، حين تنتهي المهلة المؤقتة للرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها على دول خارج .