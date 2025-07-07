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عربي-دولي

الرئيس الإيراني ينفي تورط بلاده بمحاولات اغتيال ترامب

Lebanon 24
07-07-2025 | 16:22
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نفى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال مقابلة مع الصحفي الأميركي تاكر كارلسون، أي صلة لبلاده بمحاولات الاغتيال التي استهدفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
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وردا على سؤال حول هذا الموضوع، قال بزشكيان: "هذه الافتراءات يحاول نتنياهو الترويج لها لإقناع شعبكم أو رئيسكم بها، لكن هذا غير صحيح".

وأضاف الرئيس الإيراني أن مثل هذه الادعاءات تمثل محاولة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي "لجر الولايات المتحدة إلى حروب أبدية، بغرض زعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في المنطقة ".

يذكر أنه تم تنفيذ محاولتي اغتيال ضد ترامب في تموز وايلول 2024.

وفي أعقاب ذلك، اتهم السياسي الأميركي إيران بتهديد حياته.

بينما أفاد مقر حملة ترامب الانتخابية بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية نبهته لـ"تهديدات حقيقية ومحددة قادمة من إيران"، تهدف إلى زعزعة الاستقرار في الولايات المتحدة.

وكان نتنياهو قد زعم في حزيران خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أن طهران تعتبر الرئيس ترامب عدوا رئيسيا لها، وأنها خططت لاغتياله بسبب معارضته لامتلاكها برنامجا نوويا.
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