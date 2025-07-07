الرئيس الإيراني ينفي تورط بلاده بمحاولات اغتيال ترامب

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وردا على سؤال حول هذا الموضوع، قال بزشكيان: "هذه الافتراءات يحاول الترويج لها لإقناع شعبكم أو رئيسكم بها، لكن هذا غير صحيح".وأضاف الرئيس أن مثل هذه الادعاءات تمثل محاولة من قبل "لجر إلى حروب أبدية، بغرض زعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في المنطقة ".يذكر أنه تم تنفيذ محاولتي اغتيال ضد في وايلول 2024.وفي أعقاب ذلك، اتهم السياسي الأميركي بتهديد حياته.بينما أفاد مقر حملة ترامب بأن أجهزة الاستخبارات نبهته لـ"تهديدات حقيقية ومحددة قادمة من إيران"، تهدف إلى زعزعة الاستقرار في الولايات المتحدة.وكان نتنياهو قد زعم في حزيران خلال مقابلة مع قناة " نيوز" أن تعتبر عدوا رئيسيا لها، وأنها خططت لاغتياله بسبب معارضته لامتلاكها برنامجا نوويا.