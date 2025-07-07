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تفاصيل مثيرة.. هكذا تسللت "حماس" إلى "الوحدة 8200" الإسرائيلية!

Lebanon 24
07-07-2025 | 16:30
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كشفت صحيفة يسرائيل هيوم أن قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة عثرت مؤخراً على أدلة تشير إلى محاولة مدروسة من قبل حركة حماس لاختراق وحدة الاستخبارات الإسرائيلية "8200"، عبر التقدم لعقد خدمات تنظيف تم طرحه بشكل روتيني على الإنترنت.
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ووفق التقرير، فإن حماس رصدت المناقصة التي كانت مخصصة لخدمات التنظيف في أحد مرافق الوحدة، واعتبرتها فرصة للتسلل إلى هذه الوحدة النخبوية، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات فورية، أبرزها تجميد المناقصة وتشديد بروتوكولات الأمن الإلكتروني والإداري.

وتعد الوحدة 8200 من أهم أذرع الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وتُشبه في مهامها وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA)، حيث تضطلع بجمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية، وقد لعبت دوراً محورياً في المواجهات مع إيران وحزب الله.

كما أفادت الصحيفة أن هذه المحاولة ليست الأولى، إذ سبق أن كشفت تحقيقات سابقة عن خوادم وأجهزة استخباراتية لحماس تحت الأرض في غزة، وقدرتها على اختراق كاميرات أمنية مدنية داخل إسرائيل، ما ألقى الضوء مجدداً على الثغرات الأمنية.

تأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه الوحدة 8200 من أزمة ثقة غير مسبوقة منذ فشلها في التنبؤ بهجوم 7 تشرين الأول 2023 (طوفان الأقصى)، ما أدى إلى استقالة قائدها اللواء يوسي شارييل في أيلول الماضي.
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