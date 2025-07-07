خطر الموت يلاحق المرضى في غزة.. تعطل المولد الرئيسي لمستشفى شهداء الأقصى

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حذّرت إدارة في دير البلح، ، من خطر وشيك يهدد حياة مئات المرضى، بعد تعطل المولد الكهربائي للمستشفى وعدم توفر قطع الغيار اللازمة لصيانته.وأوضحت الإدارة في بيان، اليوم الاثنين، أن المولد الاحتياطي الأصغر الذي يتم الاعتماد عليه حاليًا، أوشك وقوده على النفاد خلال الساعات المقبلة، ما يُنذر بتوقف تام للخدمات الصحية في المستشفى الذي يخدم أكثر من نصف مليون شخص في المحافظة الوسطى للقطاع.ودعت إدارة المستشفى والمنظمات الإنسانية والجهات المعنية إلى التدخل الفوري لتأمين الوقود وقطع الغيار اللازمة، حفاظًا على حياة المرضى وضمان استمرار عمل الأقسام الحيوية.وأفاد مراسل "إرم نيوز" بانقطاع الكهرباء عن معظم أقسام المستشفى، بينما تعتمد بعض الأقسام بشكل محدود على الطاقة الشمسية والبطاريات خلال ساعات الليل. (ارم نيوز)