ضربة استباقية للمقاومة الفلسطينية شمال غزة

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نفذت عملية نوعية مباغتة استهدفت قوة من وحدة "ناحال" الخاصة، كانت تستعد لتنفيذ هجوم باستخدام روبوتات مفخخة ضد مناطق مدنية في شمال .وبحسب مصادر ميدانية، تمكنت المقاومة من رصد تحركات القوة بدقة، ونفذت الكمين قبل دقائق من بدء العملية الإسرائيلية، ما أدى إلى إفشال المخطط بشكل كامل.وتشير الحصيلة الأولية إلى سقوط أكثر من 20 جندياً إسرائيلياً بين قتيل وجريح في صفوف القوة المهاجمة.العملية تأتي في إطار معادلة الردع والهجوم الاستباقي، وتُعد من أوسع الضربات المباشرة التي نفّذتها المقاومة خلال الأيام الأخيرة، ما يعكس تطوراً لافتاً في القدرة الميدانية والاستخبارية في التعامل مع الوحدات الخاصة داخل الميدان.