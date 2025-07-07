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ترامب يلتقي نتنياهو في البيت الأبيض

Lebanon 24
07-07-2025 | 18:55
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وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقد التقى نتنياهو قبل لقائه الرئيس ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.
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