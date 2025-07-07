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عربي-دولي
ترامب يلتقي نتنياهو في البيت الأبيض
Lebanon 24
07-07-2025
|
18:55
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وصل
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
إلى
البيت الأبيض
للقاء الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
. وقد التقى
نتنياهو
قبل لقائه
الرئيس ترامب
وزير الخارجية
ماركو روبيو
والمبعوث الأميركي
ستيف ويتكوف
.
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