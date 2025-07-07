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ترامب يؤكد: سنرسل أسلحة لأوكرانيا

Lebanon 24
07-07-2025 | 23:06
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تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدا أن الأمر يتعلق في المقام الأول بالأسلحة "الدفاعية".
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وقال ترامب خلال لقاءه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "سنقوم بإرسال المزيد من الأسلحة. يجب علينا ذلك. يجب أن تكون لديهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم. إنهم يتعرضون الآن لضربات قوية جدا. سنرسل المزيد من الأسلحة، أولا وقبل كل شيء أسلحة دفاعية".


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