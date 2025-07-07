ترامب يؤكد: سنرسل أسلحة لأوكرانيا

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تعهد الرئيس الأميركي بإرسال المزيد من الأسلحة إلى ، مؤكدا أن الأمر يتعلق في المقام الأول بالأسلحة "الدفاعية".وقال خلال لقاءه : "سنقوم بإرسال المزيد من الأسلحة. يجب علينا ذلك. يجب أن تكون لديهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم. إنهم يتعرضون الآن لضربات قوية جدا. سنرسل المزيد من الأسلحة، أولا وقبل كل شيء أسلحة دفاعية".