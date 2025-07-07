بعد خلاف ترامب وماسك.. هكذا علّق والد الأخير

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قال إرول ، والد رجل الأعمال الملياردير ، إن ابنه يسهم بشكل كبير في تعزيز حضور الرئيس الأميركي السابق على الساحة السياسية، من خلال مواقفه وتصريحاته التي تثير اهتمام الرأي العام.وفي مقابلة بثّها برنامج "القناة المركزية" على منصة "فكونتاكتي فيديو" الروسية، وصف إرول العلاقة بين إيلون بأنها "أقرب إلى شراكة ضمن فريق واحد"، مضيفًا: "ترامب حاليًا في موقع قوي ويتمتع بقاعدة صلبة، وإيلون يضيف زخماً لما يقوم به، ويجذب الأنظار إلى تصريحاته وأفعاله. هذا أمر جيد، فهما في الحقيقة فريق واحد".وكان فعليا ضمن المقربين من ترامب، لكن وفقا للإعلام ، بدأت العلاقات بين الرئيس ورجل الأعمال تتدهور خلف الكواليس لأسباب عدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمصالح ماسك التجارية.وبعد استقالة ماسك من الخدمة الحكومية، شهد الجانبان في 5 حزيران، مواجهة علنية صاخبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حيث ادعى رجل الأعمال أن ترامب لم يكن ليفوز في انتخابات تشرين الثاني 2024 دون دعمه، وأيد فكرة محاولة جديدة لعزل ترامب، كما انتقد مشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي تروج له ، والذي يتضمن رفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار.وفي 30 حزيران، صرح ماسك بأنه في حال إقرار هذا القانون، سيتم تأسيس الحزب الجديد في اليوم التالي. وفي 3 ، أقر مشروع القانون بعد أن صادق عليه ، وقام ترامب بتوقيعه في 4 تموز.وانتقد ترامب مساعي ماسك لتأسيس الحزب، معتبرا خطط رجل الأعمال "سخيفة". (روسيا اليوم)