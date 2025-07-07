نتنياهو يحدد شرطاً لإمكانية قيام دولة فلسطينية

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قال إنه يريد السلام مع ، لكنه وصف أي دولة مستقلة لهم في بأنها ستكون منصة لتدمير ، مناديا بضرورة بقاء السلطة السيادية الأمنية بيد إسرائيل لهذا السبب.وفي حديثه في ، حيث التقى بالرئيس الأميركي في وقت متأخر من الإثنين، وصف الهجوم الذي شنته حركة " " على إسرائيل من في السابع من تشرين الأول 2023 بأنه دليل على ما سيفعله في حال قيام دولة لهم.أما ، فعندما سأله الصحفيون عما إذا كان حل الدولتين ممكنا، قال "لا أعرف"، وأحال السؤال إلى نتنياهو.ورد نتنياهو بالقول "أعتقد أن الفلسطينيين يجب أن يحصلوا على جميع الصلاحيات لحكم أنفسهم، ولكن ليس على أي صلاحيات من شأنها تهديدنا. وهذا يعني أن السلطة السيادية، مثل الأمن الشامل، ستبقى دائما في أيدينا".وأضاف: "بعد السابع من أكتوبر، قال الناس إن الفلسطينيين لديهم دولة، دولة حماس في غزة، وانظروا ماذا فعلوا بها. لم يقوموا ببنائها. لقد بنوها في المخابئ، في أنفاق الإرهاب وبعد ذلك ذبحوا شعبنا واغتصبوا نساءنا وقطعوا رؤوس رجالنا واجتاحوا مدننا وبلداتنا ومزارعنا وارتكبوا مجازر مروعة لم نشهد مثلها منذ الحرب العالمية الثانية"، حسبما نقلت " ".وتابع: "سنعمل على التوصل إلى سلام مع جيراننا الفلسطينيين، أولئك الذين لا يريدون تدميرنا، وسنعمل على التوصل إلى سلام يبقى فيه أمننا والقوة السيادية للأمن في أيدينا دائما".وأكد نتنياهو أنه "في الإمكان تحقيق سلام في "، مضيفا: "نعمل مع أميركا على إيجاد دول تمنح الفلسطينيين مستقبلا أفضل".