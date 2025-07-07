"أنا معجب به".. هذا ما كشفه ترامب عن لقائه بالشرع

Advertisement

قال الرئيس الأميركي ، فجر الثلاثاء، إنه التقى الرئيس السوري أحمد وأنه "معجب به".وأضاف في تصريحات مشتركة مع بنيامين ، أن رفعت عن بهدف "منحهم فرصة لبناء دولتهم".وقال "أردنا أن نعطي فرصة، ولا يمكن أن يحدث ذلك دون رفع العقوبات"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"مرحلة جديدة" في التعامل مع الملف السوري.وقال ترامب أن نتنياهو طلب منه أيضا رفع العقوبات عن سوريا.من جانبه، اعتبر نتنياهو أن الوضع في سوريا يشهد تحولا مهما، وقال: "في السابق كانت تدير سوريا، أما اليوم فهناك فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار والسلام في هذا البلد".وشدد نتنياهو على أن التعاون الأمني والعسكري بين والولايات المتحدة أدى إلى "استئصال ورمين خطيرين كانا يهددان إسرائيل"، في إشارة إلى البرنامجين والبالستي الإيرانيين.ووصف ترامب الهجوم المشترك ضد إيران بأنه "انتصار تاريخي غير وجه "، مشيرا إلى أن الوضع الجديد يخلق "فرصا تاريخية" لتوسيع اتفاقات أبراهام لتشمل دولا عربية وإسلامية أخرى.وأيد نتنياهو هذه التصريحات، مؤكدا أن "الانتصار على إيران يفتح آفاقا جديدة للسلام في المنطقة".وألغت إدارة ترامب تصنيف "هيئة تحرير الشام" التابعة لتنظيم " "، كمنظمة إرهابية أجنبية.