"أنا معجب به".. هذا ما كشفه ترامب عن لقائه بالشرع

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، فجر الثلاثاء، إنه التقى الرئيس السوري أحمد الشرع
وأنه "معجب به".
وأضاف ترامب
في تصريحات مشتركة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، أن الولايات المتحدة
رفعت العقوبات
عن دمشق
بهدف "منحهم فرصة لبناء دولتهم".
وقال "أردنا أن نعطي سوريا
فرصة، ولا يمكن أن يحدث ذلك دون رفع العقوبات"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"مرحلة جديدة" في التعامل مع الملف السوري.
وقال ترامب أن نتنياهو طلب منه أيضا رفع العقوبات عن سوريا.
من جانبه، اعتبر نتنياهو أن الوضع في سوريا يشهد تحولا مهما، وقال: "في السابق كانت إيران
تدير سوريا، أما اليوم فهناك فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار والسلام في هذا البلد".
وشدد نتنياهو على أن التعاون الأمني والعسكري بين إسرائيل
والولايات المتحدة أدى إلى "استئصال ورمين خطيرين كانا يهددان إسرائيل"، في إشارة إلى البرنامجين النووي
والبالستي الإيرانيين.
ووصف ترامب الهجوم المشترك ضد إيران بأنه "انتصار تاريخي غير وجه الشرق الأوسط
"، مشيرا إلى أن الوضع الجديد يخلق "فرصا تاريخية" لتوسيع اتفاقات أبراهام لتشمل دولا عربية وإسلامية أخرى.
وأيد نتنياهو هذه التصريحات، مؤكدا أن "الانتصار على إيران يفتح آفاقا جديدة للسلام في المنطقة".
وألغت إدارة ترامب تصنيف "هيئة تحرير الشام" السورية
التابعة لتنظيم "القاعدة
"، كمنظمة إرهابية أجنبية.