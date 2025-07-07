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إقتصاد

حرب تجارية بنسخة جديدة.. وترامب: العرض نهائي إلا إذا أعجبني غيره

Lebanon 24
07-07-2025 | 23:59
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أشعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربه التجارية مجددا بتهديده أكثر من اثنتي عشرة دولة بفرض رسوم جمركية أعلى يوم الاثنين، لكنه قال بعد ذلك إنه قد يكون مرناً بشأن الموعد النهائي الجديد الذي حدده في آب للتوصل إلى صفقات.
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أرسل ترامب رسائل إلى شركاء تجاريين بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين اليابان وكوريا الجنوبية، معلناً أن الرسوم الجمركية التي علقها في نيسان سوف تعود بشكل حاد أكثر في غضون ثلاثة أسابيع.

وكتب أن طوكيو وسيول ستُفرض عليهما رسوم جمركية بنسبة 25% على سلعهما. وفُرضت رسوم جمركية تتراوح بين 25% و40% على دول ، منها إندونيسيا وبنغلاديش وتايلاند وجنوب أفريقيا وماليزيا .

ولكن في خطوة من شأنها أن تتسبب في حالة جديدة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من عدم الاستقرار بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها، ترك ترامب البالغ من العمر 79 عاما مرة أخرى المجال للدول للتفاوض على اتفاق.
 
وقال ترامب للصحفيين في عشاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما سئل عما إذا كان الموعد النهائي المحدد في الأول من آب ثابتا: "أود أن أقول حازم، ولكن ليس حازماً بنسبة 100%".

وعندما سُئل عما إذا كانت الرسائل هي عرضه النهائي، أجاب ترامب: "أود أن أقول نهائيًا - ولكن إذا اتصلوا بي بعرض مختلف، وأعجبني، فسوف أفعل ذلك".

وكان الرئيس الأميركي قد كشف عن رسوم جمركية شاملة على الواردات في ما أسماه "يوم التحرير" في الثاني من نيسان، بما في ذلك رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع البلدان.

ولكنه سارع إلى تعليق جميع التعريفات الجمركية التي تزيد عن 10% لمدة 90 يوما بعد الاضطرابات التي شهدتها الأسواق. 

وكان من المقرر أن يعودوا للعمل يوم الأربعاء، وأرسل ترامب الرسائل قبل هذا الموعد النهائي.

وجاء في رسائل ترامب التي صيغت بعبارات متطابقة تقريبا إلى الزعيمين الياباني والكوري الجنوبي أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة لأن علاقاتهما التجارية مع واشنطن "للأسف، بعيدة كل البعد عن التبادلية".

وحذر من مزيد من التصعيد في حال حدوث أي رد انتقامي على الرسوم.

لكن ترامب وقع أيضًا يوم الاثنين أمرًا رسميًا بتمديد الموعد النهائي الذي كان مقررًا يوم الأربعاء، مؤجلًا ذلك إلى الأول من آب.
 

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