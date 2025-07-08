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عربي-دولي
واشنطن تُلغي تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية
Lebanon 24
08-07-2025
|
00:36
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أعلنت
الولايات المتحدة
يوم الاثنين أنها ألغت تصنيف " المنظمة الإرهابية الأجنبية " لهيئة تحرير
الشام
، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم
القاعدة
والتي أطاحت بالحكومة
السورية
في كانون الأول.
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وقال
وزير الخارجية
الأميركي روبيو في بيان "تماشيا مع وعد
الرئيس دونالد ترامب
في 13 أيار بتخفيف
العقوبات
على
سوريا
، أعلن عن نيتي إلغاء تصنيف
جبهة النصرة
، المعروفة أيضا باسم
هيئة تحرير الشام
، كمنظمة إرهابية أجنبية " .
ويدخل التحرك الأميركي حيز التنفيذ رسميا يوم الثلاثاء، ويأتي بعد أن قام الرئيس الأميركي
ترامب
الأسبوع الماضي بإلغاء العقوبات التي فرضتها بلاده على سوريا رسميا.
وقال روبيو إن "الإجراءات تأتي في أعقاب الإعلان عن حل هيئة تحرير الشام والتزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب بكل أشكاله".
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