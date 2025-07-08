واشنطن تُلغي تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية

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وقال الأميركي روبيو في بيان "تماشيا مع وعد في 13 أيار بتخفيف على ، أعلن عن نيتي إلغاء تصنيف ، المعروفة أيضا باسم ، كمنظمة إرهابية أجنبية " .ويدخل التحرك الأميركي حيز التنفيذ رسميا يوم الثلاثاء، ويأتي بعد أن قام الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي بإلغاء العقوبات التي فرضتها بلاده على سوريا رسميا.وقال روبيو إن "الإجراءات تأتي في أعقاب الإعلان عن حل هيئة تحرير الشام والتزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب بكل أشكاله".