Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تُلغي تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية

Lebanon 24
08-07-2025 | 00:36
A-
A+
Doc-P-1388284-638875572935568461.png
Doc-P-1388284-638875572935568461.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين أنها ألغت تصنيف " المنظمة الإرهابية الأجنبية " لهيئة تحرير الشام، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة والتي أطاحت بالحكومة السورية في كانون الأول.
Advertisement

وقال وزير الخارجية الأميركي روبيو في بيان "تماشيا مع وعد الرئيس دونالد ترامب في 13 أيار بتخفيف العقوبات على سوريا، أعلن عن نيتي إلغاء تصنيف جبهة النصرة، المعروفة أيضا باسم هيئة تحرير الشام، كمنظمة إرهابية أجنبية " .

ويدخل التحرك الأميركي حيز التنفيذ رسميا يوم الثلاثاء، ويأتي بعد أن قام الرئيس الأميركي ترامب الأسبوع الماضي بإلغاء العقوبات التي فرضتها بلاده على سوريا رسميا.

وقال روبيو إن "الإجراءات تأتي في أعقاب الإعلان عن حل هيئة تحرير الشام والتزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب بكل أشكاله". 
مواضيع ذات صلة
مسؤولون أميركيون: الأمر التنفيذي يوجه الخارجية لاتخاذ إجراءات مناسبة بشأن تصنيف هيئة تحرير الشام
lebanon 24
08/07/2025 10:44:28 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا ترفع "هيئة تحرير الشام" عن لائحة الإرهاب وهذا انعكاس القرار على سوريا
lebanon 24
08/07/2025 10:44:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: نراجع إمكانية إعادة تصنيف حركة طالبان منظمة إرهابية
lebanon 24
08/07/2025 10:44:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس القيادة الرئاسي في اليمن: نتطلع إلى قرارات حازمة لتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"
lebanon 24
08/07/2025 10:44:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-07-08
03:25 | 2025-07-08
03:24 | 2025-07-08
03:14 | 2025-07-08
02:24 | 2025-07-08
02:22 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24