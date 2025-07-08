عن قناة اتصال مع الشرع.. هذا ما كشفه نتنياهو

Advertisement

أكد رئيس وزراء أن رئيس فتح قناة اتصال، وأتاح فرصة للسلام مشيرا إلى أن السوريين سيخسرون إذا عادوا إلى الصراع، والعكس إذا ساروا نحو السلام.وجاءت تصريحات خلال لقائه مع الرئيس الأميركي في مساء أمس لافتا إلى أن الرئيس السوري "أتاح هذه الفرصة، وأيضا بسبب التغيير في الوضع الأمني الذي أحدثه انهيار نظام ".وأضاف رئيس الوزراء وسط تقارير واردة عن توقيع اتفاق أمني جديد بين إسرائيل ودمشق: "أعتقد أن الجميع يدرك أن الوضع قد تغير. في السابق، كانت تدير سوريا فعليا، مباشرةً من خلال . أما اليوم، فقد أُجبر حزب الله على الاستسلام، وإيران خارج الصورة".وأردف نتنياهو: "لذا أعتقد أن هذا يُتيح فرصا للاستقرار والأمن، وفي نهاية المطاف السلام".وتابع في هذا الجانب: "أعتقد أن هذا الأمر أصبح متاحا أيضا لأن الرئيس فتح قناة اتصال، لذا فإنهم سيخسرون الكثير إذا عادوا إلى الصراع، وسيكسبون الكثير إذا ساروا نحو السلام. وأعتقد أن الرئيس أتاح هذه الفرصة".كما لم يُجب نتنياهو على سؤال حول ما إذا كانت هناك "محادثات مباشرة بين إسرائيل والنظام الجديد في ". كشف أن نتنياهو طلب منه أيضا رفع عن سوريا.